 

Дочь Миллы Йовович читает собственный рассказ на русском языке: видео дня

31.03.2020, 18:24, Разное

Старшая дочь американской актрисы украинского происхождения Миллы Йовович и голливудского режиссера Пола Андерсона регулярно удивляет интернет-общественность своими талантами и достижениями. На днях стало известно, что Эвер получила роль в новом фильме Disney. Но радует она маму и папу не только успехами в кино, но и в учебе, особенно в изучении русского языка. Несколько лет назад Милла рассказывала, что с раннего детства у девочки была русскоязычная няня, а после Эвер ходила в школу с изучением русского. Сегодня же актриса показала, как продвигается обучение ее дочки даже в условиях карантина: она опубликовала видео на своей странице в Instagram, в котором 12-летняя Эвер читает вслух собственноручно написанный на нескольких листах рассказ о животных.

Моя дочь @evergaboanderson каждый день полчаса читала и писала на русском языке в школе #quarantineschool, и сегодня она решила написать русский на кириллице! Это суперглупо и восхитительно в отношении крысы и лягушки, которые живут вместе и устраивают ужин)) Если вы говорите по-русски, это действительно весело! Наслаждайтесь!

– написала многодетная мама под роликом.

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Публикация от Milla Jovovich (@millajovovich)30 Мар 2020 в 2:58 PDT

В комментариях можно увидеть десятки одобрительных комментариев на русском языке – поклонники актрисы отметили, что у девочки почти нет акцента. Напомним, Милла и сама неплохо владеет русским – как устным, так и письменным: незадолго до рождения третьей дочери она начала отвечать своим поклонникам именно на кириллице и рассказывать, как тяжело ей даются последние недели беременности.

Несколько лет назад в одном из интервью Милла Йовович делилась своими взглядами на воспитание дочери.

Моя дочь точно не пойдет по моим стопам! В свое время я доставила маме массу неприятностей и проблем, о чем очень сейчас жалею. С самого детства я много работала, у меня всегда были свои деньги, что позволило мне приписать себе какую-то особую власть. Так что я точно знаю, наша дочь никогда не будет звездным ребенком, то есть не будет зарабатывать деньги с детства или юности актерским или модельным трудом. Никогда. У моей дочери будет нормальное детство, и в 15 лет я по-прежнему буду решать, сколько ей дать на карманные расходы,

– рассказывала актриса.

Мила Йовович с дочерью ЭверМилла Йовович и Пол Андерсон с дочерьми



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