 

Главврач больницы в Коммунарке прокомментировал свое состояние после заражения коронавирусом

31.03.2020, 18:24, Разное

О заболевании главного врача инфекционной больницы в Коммунарке в Новой Москве стало известно во вторник, 31 марта, днем. А несколько минут назад медик поспешил успокоить общественность лично.

Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело… Stay tuned,

– написал он на своей странице в Facebook, добавив, что сейчас он самоизолировался в своем кабинете. Сразу после новости о болезни Проценко в срочном порядке на карантин ушла Нюта Федермессер. Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам “Вера” брала интервью у главврача 26 марта, и поэтому теперь находится в зоне риска. Пресс-секретарь Федермессер сообщил, что она уже сдала тест на коронавирус и изолировалась от родных и коллег.

Напомним, на прошлой неделе, 24 марта, Денис Проценко лично проводил экскурсию президенту России Владимиру Путину по госпиталю и посетил вместе с ним отделение интенсивной терапии, где проходят лечение пациенты с коронавирусом и с подозрением на него. О состоянии главы государства пока не сообщается.

Владимир Путин и Денис ПроценкоПо состоянию на 31 марта в России зарегистрировано 2 337 случаев заражения коронавирусом в 73 регионах, 17 летальных исходов, выздоровел 121 человек.



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