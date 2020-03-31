Юмор стал российским лекарством от коронавируса

31.03.2020, 18:20, Разное

О том, что юмор является для

человека защитной психологической реакцией впервые заявил в своих исследованиях

Зигмунд Фрейд. По словам психолога Элины Ландман, в сложившейся сейчас

непростой ситуации юмор выполняет следующие функции:

Снижает страх и тревогу от

происходящего.

происходящего. Является неким социальным

коконом, который помогает поддерживать друг друга и не испытывать одиночество.

коконом, который помогает поддерживать друг друга и не испытывать одиночество. Юмор как средство взаимодействия

с другими людьми.

с другими людьми. Возможность смотреть на ситуацию

с разных сторон, учитывая различные мнения.

Юмор и искрометные шутки вызывают

смех, а он, в свою очередь, благоприятнейшим образом влияет на физиологическое

состояние человека.

“Можно привести лишь несколько

научных фактов о терапевтических свойствах искреннего смеха, чтобы понять, что

юмор, действительно может стать своего рода лекарством, – говорит эксперт. –

Благодаря смеху у человека укрепляется иммунная система. Увеличение гормонов

роста и бета-эндорфинов способствуют снижению негативных реакций человека на

стресс и неопределенность. Смех улучшает кровообращение, поднимает нам

настроение и тем самым, мы чувствуем себя более уверенными и меньше стесняемся

в тех или иных ситуациях”.

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Публикация от Короновирус шутки (@koronavirus_shutki) 26 Мар 2020 в 11:46 PDT

Но, по словам психолога, этот

здоровый, целебный смех нужно уметь отличить от истерики, в которую могут

впадать некоторые люди. Что такое истерика? Истерика – это самодраматизация,

когда личность разными способами хочет привлечь к себе внимание. Это

преувеличенная реакция человека на какие-то события, которая может выливаться в

крики, неудержимый гнев, возгласы и другое истеричное поведение. При истерике

часто и резко меняется эмоциональное состояние человека: сейчас он смеется,

через минуту впадает в депрессивное состояние. И самое главное: истерика – это

уход от ответственности, уверяет Элина Ландман.

“Если рассматривать смех в

реалиях сегодняшнего дня, то я бы так отличала здоровый смех от болезненной

истерики: смех – это осознанная, рефлексивная реакция на шутки (но не на все),

он всегда ближе к сфере самоиронии. Смех – наша защитная реакция, которая

помогает сбросить нервное напряжение. Если же у человека в непрерывном процессе

накопления различной информации, в том числе и шуток, происходит взрыв эмоций,

которые невозможно отрегулировать, подавить и которые привлекают всеобщее

внимание, то на лицо истерика. В нашем сегодняшнем контексте можно говорить о

социальном смехе. При здравом подходе, такой смех помогает отвлекать мозг и

формировать позитивное отношение к действительности”, – считает психолог.

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Публикация от Короновирус шутки (@koronavirus_shutki) 26 Мар 2020 в 5:32 PDT

Мы все склонны прятать за шутками

свои истинные переживания. Но шутка, шутке рознь, как и не всякий смех пойдет

на пользу. Эксперт выделяет несколько типов шуток, которые наиболее актуальны в

период потрясений. По ее словам, можно отметить гедонические шутки и юмор,

когда мы снижаем свои переживания через воспоминания истинных радостей жизни.

Такие шутки психолог считает полезными. Есть и, так называемый, смех сквозь слезы.

В этом типе шуток присутствует намек на серьезные грядущие изменения в жизни.

По мнению Ландман, это рефлексивные шутки, когда мы смеемся над собой, что

помогает нам легче принять изменения. В тоже самое время, в жизненном юморе

есть раздел, который называется насмешки или злые шутки.

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Публикация от Короновирус шутки (@koronavirus_shutki) 27 Мар 2020 в 7:43 PDT

“В связи с коронавирусом

появилось много злых и, на мой взгляд, неприемлемых шуток, например, про

китайцев. Но самые опасные шутки относятся к разряду черного юмора, и, к

сожалению, сейчас он крайне популярен. Человек, который придумывает или

вербализует подобные шутки, отделяет себя от проблемы, объекта или субъекта

самой шутки, и это одна из самых неприятных сторон черного юмора. Подобные

“остряки” находятся на позиции: меня это не касается, – и тем самым

демонстрируют избегание и непринятие существующей проблемы”, – рассказывает

психолог.

По мнению эксперта, сейчас

наступает время, когда здравый юмор становится одним из главных индикаторов

нашей жизни. Наша жизнь сейчас сосредоточена, в первую очередь, на семье, с

которой появилась возможность проводить так много времени. Именно поэтому психолог

советует переключаться на семейные, детские шутки, которые помогут немного

расслабить и адаптироваться в новых жизненных и особенно бытовых

обстоятельствах.

Смех про свою жизнь, здоровая

самоирония – это то, что позволяет шаг за шагом проходить все внутренние

сложности. Сейчас не время смеяться над кем-то… Сейчас не время для юмора,

который разделяет нации, страны, общество, – говорит Элина Ландман. –

Способность людей увидеть себя со стороны, заметить свои ошибки и с улыбкой

высказаться на этот счет – наибольшая помощь самому себе, а значить и

окружающим”.