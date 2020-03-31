 

Малышева назвала способ сократить длительность карантина

31.03.2020, 18:20, Разное

В России уже закрыли все границы с другими государствами, ограничили авиасообщение, запретили проведение массовых мероприятий и рекомендовали гражданам не покидать свои дома в ближайшее время. Эксперты не перестают делиться своими прогнозами на развитие ситуации. Свое мнение высказала и популярная телеведущая и врач Елена Малышева.

Как сообщает телеканал “Царьград”, она отметила, что длительность карантина можно сократить. Для этого необходимо неукоснительно соблюдать все меры самоизоляции и не выходить из дома без крайней необходимости. 

“Чем тщательнее мы сейчас соблюдем этот недельный карантин, тем больше шансов, что он будет коротким”, – рассказала Малышева в ходе прямой трансляции в своем инстаграм-аккаунте. 

Телезвезда пояснила, что это позволит остановить распространение вируса. Кроме того, эта мера призвана растянуть эпидемию во времени, что поможет снизить нагрузку на больницы. Елена Малышева подытожила, что следуя всем правилам, россияне повысят свои шансы выбраться из “заточения” в ближайшее время. 

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 30 Мар 2020 в 8:06 PDT



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