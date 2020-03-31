Пригородные и междугородние автобусные маршруты переводят на работу по сокращенному расписанию
 

Пригородные и междугородние автобусные маршруты переводят на работу по сокращенному расписанию

31.03.2020, 18:27, Новости
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В Ярославской области в связи с проведением профилактических мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией наблюдается значительное снижение пассажиропотока в общественном транспорте.

В связи с этим с 1 апреля 2020 года (предположительно до 12 апреля – ryb.ru)автобусы по межмуниципальным маршрутам переходят на работу по сокращенному расписанию с уменьшением количества выполняемых ранее рейсов.

Также рассматриваются возможные варианты дальнейших изменений до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.

– Графики автобусных маршрутов скорректированы с учетом снижения пассажиропотока с сохранением возможности совершения гражданами поездок, – прокомментировал и.о. директора департамента транспорта Ярославской области Анатолий Бойко. – Просим Вас учитывать данные изменения при планировании поездок, а лучше оставайтесь, пожалуйста, дома – там безопаснее!

Актуальная информация размещена на официальном сайте ГБУ ЯО «Яроблтранском»: https://www.yarobltrans.ru/

Анатолий Бойко добавил, что все транспортные средства проходят дополнительную углубленную санитарную обработку спецсредствами, водители снабжены дезинфицирующими салфетками, антисептиками.

Все вопросы можно задать по телефону горячей линии департамента транспорта Ярославской области: 8 (4852) 78-63-95 с 08:30 до 17:30 (приемная), по единому номеру проекта «Яртранспорт On-Line»: 8 (961) 153-06-50 (сервис в режиме WhatsApp) или по телефону справочной ГБУ ЯО «Яроблтранском»: 8(4852) 67-40-80 с 07:00 до 19:00.



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