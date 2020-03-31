 

Крым прекратил автобусное сообщение с другими регионами

31.03.2020, 18:16, Новости дня

Минтранс Крыма внес изменения в режим работы пассажирского транспорта общего пользования с 31 марта по 14 апреля 2020 года, сообщила пресс-служба ведомства республики.

В частности, в Крыму приостановлена продажа билетов на межрегиональные маршруты регулярных перевозок в направлении Краснодарского края и Севастополя до принятия решения о возобновлении перевозок, передает РИА «Новости»..

При этом перевозки пассажиров по маршрутам междугороднего и пригородного сообщения будут осуществляться в соответствии с установленными графиками движения по фактическому пассажиропотоку.

«Перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского сообщения осуществляются: с 6.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00 в соответствии с установленными графиками движения. С 10.00 до 17.00 и с 21.00 до 23.59 по фактическому пассажиропотоку, с интервалом движения не более 40 минут», – говорится в сообщении.

Одновременно с тем железнодорожный транспорт пригородного и дальнего следования, а также аэропорт «Симферополь» работают в штатном режиме.

Ранее в Крыму возбудили уголовное дело о заражении коронавирусом. 

В Крыму под медицинским наблюдением находится 2 тыс. 873 человека, из них на самоизоляции – 2 тыс. 801, в стационарах – 62, в обсерваторах – 10 человек. В регионе зарегистрировано 16 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03 / В Общественной палате предложили расширить помощь малому бизнесу

07.03 / Сюзанн Мэсси подобрала “кровать” для России и США

18.02 / Малоизвестный сайт опубликовал “документ” об отсутствии “Буков” на Донбассе в день крушения MH17. Песков считает это доказательством правоты РФ

06.03 / Зеленский выйдет из переговоров с Путиным, если через год не будет прогресса по Донбассу

27.03 / Макрон: введение пограничного контроля поставит под угрозу существование Евросоюза

14.02 / Норвежка Марте Ройселанд выиграла спринт на чемпионате мира по биатлону

23.03 / Нужна помощь: Богдану Максимову требуется срочное лечение

14.02 / В «НПО машиностроения» оценили санкции США

26.02 / В столичной квартире “на сутки” нашли порезанное тело проститутки

05.02 / Пит Бутиджич вырвался вперед по итогам демократических кокусов в Айове

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска