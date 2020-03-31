Режим самоизоляции для граждан ввели в 53 регионах России

31.03.2020, 18:16, Новости дня

Две трети российских регионов из-за ситуации с коронавирусом ввели дополнительные ограничительные меры для граждан по примеру Москвы и Московской области, в том числе в 53 регионах введен режим самоизоляции.

В Якутии действуют ограничительные меры для конкретных населенных пунктов, в Амурской области ограничения ввели для людей старше 65 лет и групп риска. В Чечне и Краснодарском крае объявлен карантин, передает ТАСС.

Во второй половине дня режимы самоизоляции ввели власти 16 регионов: Бурятии, Калмыкии, Удмуртии, Республики Алтай, Алтайского края, Еврейской автономной области, Кемеровской, Самарской, Воронежской, Томской, Псковской, Кировской, Иркутской, Курганской, Брянской, Пензенской областей.

Ранее режим самоизоляции уже действовал в 37 субъектах: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Приморском крае, Забайкальском крае, а также в Магаданской, Новосибирской, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Новгородской, Мурманской, Свердловской, Курской, Липецкой, Рязанской, Нижегородской, Саратовской, Ульяновской, Ростовской, Астраханской, Волгоградской, Сахалинской, Челябинской и Владимирской областях, республиках Коми, Марий Эл, Мордовии, Башкирии, Татарстане, Чувашии, Адыгее, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Туве.

Жителям этих регионов не рекомендуется покидать свои дома без необходимости. Выходить можно в аптеку, за продуктами, для выгула собаки, для выноса мусора или на работу, если невозможно перейти на удаленный режим работы.

Власти Якутии ввели дополнительные ограничения только в Якутске, Жатае, в Нерюнгринском и Мирнинском районах. Там уже есть зараженные жители или существует риск проникновения коронавируса.

В Краснодарском крае с 18.00 запрещены передвижения в городах, в Чечню закрыли въезд, жителям запрещено выходить на улицы без необходимости.

Ожидается, что до конца дня новые ограничительные меры вступят в силу также в Ставропольском крае, с 1 апреля – в Хакасии, Волгоградской области, Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), Хабаровском крае, Красноярском крае, а со 2 апреля – в Пермском крае.

Отметим, что в ряде регионов нет зараженных коронавирусом, однако режим самоизоляции все равно решили ввести. В частности, такое решение принял глава Карелии Артур Парфенчиков.

Такое решение приняли власти ЯНАО, который является единственным регионом Урала без коронавируса.

«Мы хотим, чтобы всем жителям округа было понятно, что это не рекомендация, а обязанность каждого человека. От соблюдения этих мер зависит здоровье ямальцев. Сейчас это самое важное для нас всех», – приводит пресс-служба слова заместителя губернатора Ямала, руководителя оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

В Еврейской автономной области режим самоизоляции ввели после трех первых случаев заражения коронавирусом. При этом на территории района, где выявлены случаи, вводится карантин.

«Сейчас разворачиваются дополнительные койки, подводится кислород, комплектуются всем необходимым оборудованием. ИВЛ есть, врачи обучены. С сегодняшнего дня будет введен карантин на территории Октябрьского района и режим самоизоляции по области», – сказал врио губернатора области Ростислав Гольдштейн.

Три положительных теста на коронавирус выявлены у жителей села Амурзет. Они являются членами одной семьи.

Ранее сообщалось, что Крым прекратил автобусное сообщение с другими регионами.

Госдума во вторник приняла закон об уголовной ответственности за нарушение карантина. За сутки в РФ выявлено 500 случаев коронавируса, общее число заболевших – 2 тыс. 337 случаев. Умерли 17 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.