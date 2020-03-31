Анастасия Волочкова продемонстрировала новый купальник на весеннем снегу

31.03.2020, 18:09, Разное

Анастасия Волочкова продемонстрировала новый купальник. Балерина дождалась весеннего снега и начала банные процедуры.

На своей странице в Instagram Анастасия Волочкова показала новый снимок, на котором она в шикарном купальнике розового цвета, практически не отличающегося от старых моделей. У него такие же миниатюрные трусики, но более закрытый бюст. Хоть сейчас и карантин танцовщица не собирается менять своим привычкам, что относится и к банным процедурам.

Весенний снег она встретила в собственном загородном особняке, а судя из ее слов под постом, утро у балерины наступает после ледяной купели. Ожидая язвительные комментарии, Анастасия Волочкова закрыла возможность для написания комментариев.