 

Медики обвинили «Альянс врачей» в создании угрозы распространения коронавируса

31.03.2020, 18:08, Новости дня

Ассоциация управленцев здравоохранения обвинила «Альянс врачей» в создании угрозы пациентам и врачам.

«Альянс врачей», мнящий себя профсоюзом, продолжает свою вредительскую, по другому и не скажешь, работу по отношению к медикам. Сейчас они объявили о всероссийской профсоюзной медицинской инспекции, которая предполагает, что представители «Альянса» будут ходить по больницам и проверять наличие средств защиты у медицинского персонала», – говорится в сообщении ассоциации в Facebook.

Представители организации отметили, что сейчас даже людям рекомендуется не посещать лишний раз медицинские учреждения, чтобы не повышать вероятность распространения вируса, а «глава «Альянса врачей» А. Васильева будет засылать по ним толпы своих людей с неизвестно каким статусом по коронавирусу».

«Подобные действия в сложившихся условиях можно приравнять даже не к безответственности, а к преступлению или даже вирусному терроризму», – говориться в сообщении. 

В ассоциации уверены, что помочь врачам со средствами индивидуальной защиты можно и без хайпа.

«Мы объявили среди представителей бизнес-сообщества и общественных организаций сбор средств на приобретение медицинских расходных материалов. Мы закупим целый ряд необходимых материалов и предоставим их больницам», – отметили в ассоциации. 

Ранее «Альянс врачей» обвинили в распространении фейков про коронавирус. 



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