 

Горные козлы захватили европейский курорт в отсутствие туристов

31.03.2020, 17:50, Новости дня

Об улицах закрытого на карантин приморского курорта Лландидно в северной части Уэльса можно было бы сказать, что они опустели, кабы не стада диких козлов, которые в условиях угрозы распространения коронавируса воспользовались положением и буквально пасутся в каждом дворе, объедая тщательно выращиваемые живые изгороди.

 

Животные даже стали новой достопримечательностью городка, где обычно проходят военные парады, в том числе и авиашоу прославленной пилотажной группы Red Arrows, однако туристов здесь давно нет, так что фотографировать незваных гостей остается только местным жителям, изредка покидающим свои дома.

 

Кашмирские козы впервые появились здесь в качестве подарка королевы Виктории барону Мостину. Со временем они облюбовали известняковый мыс Великий Орм, а в окрестностях Лландидно появлялись только в случае серьезного ухудшения погоды. Сейчас же они воспользовались ситуацией и доступностью живых изгородей, от которых им прежде приходилось держаться на расстоянии. Словно в издевку, козлы заглядывают в окна домов находящихся на карантине владельцев.



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