“Аякс” расторг контракт с очнувшимся после почти трехлетней комы футболистом

31.03.2020, 17:50, Новости дня

Радостная новость о выходе из комы полузащитника "Аякса" Абделакома Нури, который находился в ней 2 года и 8 месяцев, омрачилась известием о расторжении амстердамским клубом контракта с 22-летним футболистом. Такое решение связано с финансовым кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

О расторжении соглашения с Нури сообщил De Telegraaf. Напомним, что 8 июля 2017 года молодой футболист потерял сознание во время товарищеского матча с "Вердером". Позже он был доставлен в больницу, где был введен в искусственную кому.

Отметим, что на протяжении почти трех лет "Аякс" выплачивал зарплату полузащитнику, выполняя все контрактные обязательства.

В настоящее время вышедший из комы Нури может самостоятельно принимать пищу и сидеть в инвалидной коляске.