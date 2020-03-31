В Массачусетсе 11 ветеранов скончались от коронавируса

31.03.2020, 17:48, Новости дня

Как сообщили власти штата Массачусетс, управляющий государственным домом для ветеранов освобожден от своих обязанностей после того, как в понедельник 11 жителей приюта умерли, включая пять человек, тестирование которых на коронавирус дало положительные результаты.

Представители государственных ветеранских служб утверждают, что ожидают результатов тестирования, по крайней мере, еще пяти человек, которые скончались в доме ветеранов в Холиоке, находящемся в 140 километрах от Бостона.

По словам официальных лиц, управляющему Беннетту Уолшу был предоставлен оплачиваемый административный отпуск, а губернатор Массачусетса Чарли Бейкер объявил в «Твиттере», что эксперты в области общественного здравоохранения проводят проверку дома и его жильцов.

Заместитель министра здравоохранения и социальных служб Дэн Цейсейд в своем заявлении отметил, что департамент создал на месте клиническую группу, состоящую из медиков, эпидемиологов и других специалистов, отвечающих за комплексное и оперативное реагирование на вспышку COVID-19.