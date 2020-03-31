Курс доллара вырос на фоне повышения спроса в конце квартала

31.03.2020, 17:48, Новости дня

Курс доллара по отношению к ряду иностранных валют во вторник повысился на фоне повышения спроса в японских компаниях в связи с завершением фискального года, в то время как австралийский доллар упал, несмотря на публикацию китайского исследования, отражающего, что промышленный сектор в марте возобновил рост.

31 марта – последний день торгов текущего фискального года в Японии и конец квартала для крупных инвесторов в других странах, что подстегнуло волатильность на рынке, в то время как крупные игроки валютного рынка закрывают отчетности. Все это привело к укреплению курса доллара.

По отношению к корзине из шести других валют доллар вырос на 0,7 процента до 99,88. Ранее в этом месяце на фоне распродажи активов на мировых рынках доллар достиг отметки 102,99 – это максимальный показатель более чем за три года. Впоследствии спрос на доллар ослаб, но аналитики прогнозируют дальнейший рост.

За квартал доллар продемонстрировал максимальный рост среди других валют – 2,5 процента. Наибольшие потери понесла норвежская крона, потерявшая 19 процентов по отношению к доллару.

«Доллар по-прежнему пользуется спросом, несмотря на то, что давление на рисковые активы ослабевает, а ликвидность далека от средних показателей. Сегодня важнее всего следить за изменением баланса в конце месяца и конце квартала», – отмечает ведущий стратег финансовой компании AxiCorp Стивен Иннес.

Во вторник доллар вырос на 0,7 процента по отношению к иене до 108,60. Тенденции противоречит лишь китайский юань, твердо держащий позиции по отношению к доллар

Китайский официальный промышленный индекс деловой активности неожиданно продемонстрировал рост активности в марте. Ожидается, что за первый квартал объем китайской экономики существенно сократится.

Тем временем австралийский доллар ослаб по отношению к доллару США на 1,3 процента до 0,609.

Евро упал на 1 процент до 1,0927 доллара США, фунт стерлингов – на 0,6 процента до 1,2347.

Как отмечает валютный стратег Societe Generale в Лондоне Кеннет Бру, эти волатильные движения отражают скорее динамику, характерную для конца квартала, нежели структурный дисбаланс на валютных рынках.