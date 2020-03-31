Бизнесмены предложили оплатить возвращение россиян из-за рубежа

31.03.2020, 17:48, Новости дня

Представители крупных компаний из Российского союза промышленников и предпринимателей готовы оплатить возвращение в Россию россиян, застрявших за рубежом из-за закрытия границ, сообщил глава РСПП Александр Шохин.

По его словам, это добровольная социальная нагрузка для деловых кругов. Шохин общался на эту тему с премьером Михаилом Мишустиным, передает «Интерфакс».

«Мы договорились о том, что такого рода поддержку мы готовы будем оказать, но как только у нас будет полная информация, кому, в каком размере и так далее», – сказал Шохин.

Он пояснил, что в первую очередь будет оказана финансовая поддержка, однако сначала нужно понять, кто именно сейчас в сложной жизненной ситуации и не имеет возможности вернуться в Россию. Правительство пообещало быстро собрать информацию.

Ранее сообщалось, что Минфину необходимо до 30 марта выделить МИД деньги для поддержки россиян за рубежом, которые не имеют возможности вернуться домой.

30 марта РФ официально ограничила число возвращающихся из-за рубежа.

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