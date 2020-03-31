 

Бизнесмены предложили оплатить возвращение россиян из-за рубежа

31.03.2020, 17:48, Новости дня

Представители крупных компаний из Российского союза промышленников и предпринимателей готовы оплатить возвращение в Россию россиян, застрявших за рубежом из-за закрытия границ, сообщил глава РСПП Александр Шохин.

По его словам, это добровольная социальная нагрузка для деловых кругов. Шохин общался на эту тему с премьером Михаилом Мишустиным, передает «Интерфакс».

«Мы договорились о том, что такого рода поддержку мы готовы будем оказать, но как только у нас будет полная информация, кому, в каком размере и так далее», – сказал Шохин.

Он пояснил, что в первую очередь будет оказана финансовая поддержка, однако сначала нужно понять, кто именно сейчас в сложной жизненной ситуации и не имеет возможности вернуться в Россию. Правительство пообещало быстро собрать информацию.

Ранее сообщалось, что Минфину необходимо до 30 марта выделить МИД деньги для поддержки россиян за рубежом, которые не имеют возможности вернуться домой.

30 марта РФ официально ограничила число возвращающихся из-за рубежа.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / “Донбасс Арена” вошла в рейтинг лучших стадионов Лиги чемпионов по версии журнала FourFourTwo

07.03 / ВМС Украины предложили усилить «секонд-хэнд» кораблями из США

07.03 / Обозреватель NYTimes – Трамп использует правосудие как автократ

22.03 / Адвокат Горгадзе пожелал главному инфекционисту Ставрополья поскорее выздороветь и предстать перед судом

19.02 / Правительство Испании одобрило введение цифрового налога

08.03 / У второго итальянского губернатора нашли коронавирус

06.02 / В сети показали футуристичный концепт Huawei Mate 40

04.02 / Диетолог рассказала о вредящих иммунитету продуктах

20.03 / Формула-1. Россиянин Шварцман представит Ferrari на виртуальном Гран-при Бахрейна

25.03 / Как работает доставка еды и продуктов в России на время пандемии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска