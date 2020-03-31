 

Протоиерей Смирнов дал показания СК после слов о «бесплатных проститутках»

31.03.2020, 17:48, Новости дня

Протоиерей Димитрий Смирнов дал следователям разъяснения в рамках проверки его высказывания, в котором он сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».

«Да, ко мне обращались по этому поводу», – рассказал священнослужитель, передает РИА «Новости» со сслыкой на «Газету.Ru».

По его словам, он не опасается возбуждения уголовного дела, так как не считает использованное им сравнение оскорбительным.

«На самом деле я никого не оскорблял. Это, можно сказать, клевета и извращение той ситуации, которую создали журналисты. Это была частная беседа, которая никого не касалась», – добавил священнослужитель.

Ранее СМИ сообщили, что СК начал проверку в отношении Смирнова по статье УК о возбуждении ненависти и вражды.

Напомним, протоиерей Димитрий Смирнов сравнил женщин, проживающих с мужчинами в незарегистрированном браке, с «бесплатными проститутками».

Многие сочли это высказывание оскорблением, однако протоиерей не стал извиняться, подчеркнув, что ни о ком не говорит персонально, а заявление вызвано жалостью к женщинам.

Также священнослужитель заявил, что СМИ исказили его слова о недопустимости гражданского брака. При этом глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион принес извинения за слова Смирнова, а в патриархии посоветовали протоиерею правильно употреблять термины.



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