Художники, актеры и музыканты запустили домашний марафон #ЖитьТворитьЛюбить

31.03.2020, 17:48, Новости дня

Российские художники, актеры и музыканты запустили домашний марафон #ЖитьТворитьЛюбить, в рамках которого они читают стихи, фрагменты любимых литературных произведений, исполняют песни, а художники, дизайнеры и фотографы развивают тему окна в жизни художника #окнохудожника.

Одними из первых инициаторов марафона стали актеры театра и кино Ольга Кабо, Екатерина Волкова, Вячеслав Манучаров, Марина Александрова, Дмитрий Караневский, Оскар Кучера, Эрнест Мацкявичус, художники Андрей Дареев, Юлия Кузнецова, Глеб Жуков, музыкант Юрий Розум, поэт Вероника Пономарева и многие другие деятели культуры, говорится в поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД релизе.

«Пандемия отменила спектакли, закрыла театры, лишила нас встреч со зрителями, мы прервали нить нашего творческого общения, мне кажется, что в любые времена искусство должно быть в наших душах – должна звучать музыка, поэзия, мы должны любить литературу. В создавшейся ситуации очень сложно прогнозировать, что будет дальше, но очень бы хотелось, чтобы мы нашли пути взаимодействия – артисты и зрители», – обратилась к своим подписчикам в Instagram актриса Ольга Кабо. Она прочитала стихотворение Анны Ахматовой «То пятое время года…».

Актриса Екатерина Волкова поддержала акцию и прочитала стихотворение, написанное ею во время самоизоляции. Актер Вячеслав Манучаров выбрал стихотворение поэта Серебряного века Саши Черного. Он передал эстафету артистам Марине Александровой, Елизавете Боярской, Сергею Бурунову и другим. Также в #homeartchallenge принял участие телеведущий Эрнест Мацкявичюс – он прочитал эссе, которое написал 10 лет назад к книге отца «Преодоление» и передал эстафету Денису Майданову, Дмитрию Губерниеву, Марине Кравец.

Художники в рамках акции предлагают делиться видами из окон домов и мастерских.

«Приглашаем присоединиться к акции «Вид из окна» #Окнохудожника. В условиях самоизоляции мы вынуждены находиться дома или уединяться в мастерской. Давайте вспомним, что в творчестве многих поколений художников прослеживается глубокая и интересная тема – вид из окна, фактически это бескрайний простор для творчества, ведь понятие "окно" всегда истолковывалось как философский символ», – говорится на странице Союза художников РФ в социальной сети Facebook.

Марафон проходит под хэштэгами: #домашнийартвызов, #homeartchallenge, #мывместе, #издомаслюбовью, #fromhomewithlove.