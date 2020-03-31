В Грузии ввели сухой закон и комендантский час из-за коронавируса

31.03.2020, 17:45, Новости дня

В Грузии с 31 марта по 21 апреля, на время действия чрезвычайного положения из-за коронавируса, ввели сухой закон и объявили комендантский час. Все точки по продаже алкоголя, в том числе пива и вина, будут закрыты, сообщает Эхо Кавказа.

Также на период действия чрезвычайного положения людям будет запрещено:

Выходить на улицу с 21:00 до 6 утра. Запрет касается как передвижения пешком, так и на машине.

Запрещается движение общественного транспорта всех типов (в том числе метро) – как внутри городов, так и междугороднее сообщение.

Днем людям разрешается ездить только на легковых автомобилях, в том числе такси. Но количество человек внутри салона не должно превышать трех, включая водителя

Запрещается нахождение в одном пространстве более трех человек. Это не касается аптек и продуктовых магазинов, но в них должна соблюдаться дистанция в два метра между людьми.

Людям старше 70 лет вообще запрещается выходить на улицу. Исключение – поход в ближайший магазин, аптеку или к врачу.

Все граждане, выходя на улицу, должны будут иметь при себе документ, подтверждающий личность.

В городах Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Поти, Зугдиди и Гори, а также в Телави и Ахалцихе 31 марта на въездах будут установлены контрольно-пропускные пункты. На постах будут проверять состояние здоровья людей и выяснять, куда они едут.

По состоянию на 31 марта в Грузии было подтверждено 110 случаев заражения коронавирусом. В режиме карантина находятся порядка 5 тысяч человек, в стационарах под наблюдением врачей – 266. При этом, хотя режим ЧП в стране был введен 21 марта, жестко он до последнего момента не соблюдался:

“Отношение граждан к тому, что происходит, – просто неприемлемо. Мы видим, что часть граждан просто не осознает всю тяжесть проблемы, – заявил 30 марта премьер-министр Георгий Гахария, анонсируя ужесточение мер по соблюдению карантина. По его словам, многие жители Грузии “просто не понимают”, какому риску они подвергают себя, когда продолжают “делать все то, что делали раньше и сохраняют привычный образ жизни”.