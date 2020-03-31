В Минздраве Украины объяснили, кому обязаны проводить тест на коронавирус

31.03.2020, 17:40, Новости дня

Минздрав Украины получил сообщения, что в некоторых медицинских учреждениях отказываются брать образцы для исследования на коронавирусной болезни. Об этом говорится на сайте министерства.

В министерстве подчеркнули, что врачи должны действовать в соответствии с алгоритмами, которые прописаны в стандарте оказания медицинской помощи.

Также в стандарте есть четкие критерии, по которым люди попадают под подозрение на коронавирусной инфекцией. Если у них есть признаки острого вирусного заболевания им должны проводить тест на COVID-19.

Кроме того, в Минздраве привели перечень лиц, которые могут считаться контактными:

Лицо проживает в одном доме с больным COVID-19.

У лица был прямой физический контакт с больным COVID-19 (например, через рукопожатия).

Лицо имело контакт со слизистыми выделениями из дыхательных путей больного COVID-19 (например, пребывание в зоне пациента во время кашля или прикосновения руками к использованных салфеток) но не использовала средства индивидуальной защиты.

Лицо контактировало с больным COVID-19 на расстоянии до одного метра в течение 15 минут и более.

Лицо находилась в закрытой среде (например, аудитория, комната для заседаний) с больным COVID-19 в течение 15 минут и более на расстоянии менее одного метра.

Медицинский работник или другое лицо, что оказывает медицинскую помощь или проводит уход за больным COVID-19.

Работники лабораторий, которые обрабатывают образцы из дыхательных путей полученные от больных COVID-19.

Работники патологоанатомических/судебно-медицинских бюро/отделений, которые непосредственно принимали участие во вскрытии тела, в том числе взятии образцов для проведения ПЦР-исследования.

Лицо, что имело контакт в самолете в пределах двух сидений (в любом направлении) с больным COVID-19, спутники путешествия.

Члены экипажа, которые проводили обслуживание в салоне самолета, где находился больной.

Если тяжесть симптомов (например, частый кашель) или перемещения лица указывают на более обширную зону риска заражения, пассажиры, сидящие во всей секции, или все пассажиры воздушного судна могут считаться контактными.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 31 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 803 тыс., из них более 172 тыс. выздоровели, а 39 014 человек умерли.

В Украине, по данным Минздрава на утро 31 марта, подтверждено 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 13 человек умерли, восемь выздоровели.