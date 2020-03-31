Убийство в доме Кожары. На одежде жены экс-министра найдены следы выстрела – “Слідство.інфо”

31.03.2020, 17:40, Новости дня

Следователи, ведущие дело о гибели экс-главы правления телеканала “Интер” Сергея Старицкого, либо не замечают, либо игнорируют важный вывод экспертов о наличии следов выстрела на одежде Марины Козерод, жены бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары. Об этом говорится в материале проекта “Слідство.інфо”.

После инцидента одежду супругов отдали на экспертизу. На одежде и теле Кожары следов пороха не нашли. Прокуроры объяснили это тем, что патроны, которыми экс-министр заряжал свой пистолет, якобы не оставляют таких следов. Однако на спортивной кофте и штанах, в которую была одета Козерод в вечер убийства, эксперты нашли дифениламин – вещество, используемое для изготовления нитроцеллюлозных порохов.

Через пять дней после гибели бизнесмена женщина утверждала, что Старицкий совершил самоубийство. Но после задержания мужа версия Козерод изменилась. Якобы когда ее муж был на втором этаже, Старицкий достал из ящика пистолет и хотел выйти на улицу пострелять. Женщина говорит, что хотела его остановить, хватала Старицкого за руки, но в этот момент произошел выстрел.

“Эта версия также вызывает немало вопросов и сомнений. Например, откуда у Кожары появились синяки на лице и почему на его разбитых очках была найдена кровь бизнесмена? Супруги утверждают, что Кожара потерял равновесие над телом мертвого товарища и упал лицом на пол. Но как тогда объяснить ушибы на лице и затылке Старицкого?” – говорится в материале проекта.

Старицкий был найден мертвым вечером 21 февраля в доме Кожары в селе Чайки под Киевом. На месте происшествия были изъяты пистолет Jericho 941 PSL, патроны и гильза.

Полиция поначалу рассматривала инцидент как самоубийство, но позже заявила, что существуют данные, указывающие на то, что Старицкого могли убить. 4 марта на месте инцидента был проведен следственный эксперимент.

25 марта Кожару задержали, в этот же день ему сообщили о подозрении в убийстве Старицкого. Он заявил, что не имеет отношения к преступлению.

Шевченковский районный суд Киева отправил Кожару под стражу на два месяца с возможностью внести залог в размере 14,083 млн грн. Козерод на свободе в статусе свидетеля, подозрение ей не объявляли.