В Виннице разработали первый в Украине протокол лечения больных COVID-19

31.03.2020, 17:40, Новости дня

В Виннице медики разработали собственный протокол лечения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 31 марта сообщила Винницкая областная государственная администрация.

Протокол разработала кафедра инфекционных болезней Винницкого национального медуниверситета, он официально утвержден Министерством здравоохранения.

Как рассказала заведующая кафедрой, член областного оперативного штаба по предупреждению и противодействию распространению коронавируса Лариса Мороз, протокол регламентирует медикаментозное лечение еще до этапа применения аппаратов искусственной вентиляции легких.

“Для лечения используют группу противомалярийных препаратов, а также препараты, применяемые при лечении СПИДа, поскольку в состав генома коронавируса входит часть генома вируса иммунодефицита человека”, – рассказала Мороз.

Она сообщила, что сейчас в мире нет единого протокола лечения больных COVID-19, поэтому каждая страна имеет свой протокол. Разработанный в Виннице основан на китайском, итальянском, испанском, американском и корейском опыте лечения больных COVID-19.

В комментарии “Укринформу” Мороз уточнила, что это первый официально утвержденный в Украине протокол лечения коронавирусной инфекции, Минздрав еще разрабатывает единый государственный документ.

“Знаю, что в Сумах коллеги также что-то разрабатывали, но утвержден официально пока только наш”, – сказал она.

На данный момент лекарств от COVID-19 не существует. Как отмечает Всемирная организация здравоохранения, ряд средств западной медицины, а также народных или домашних средств может способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но препаратов, которые позволяют предотвратить или лечить данное заболевание, пока нет.

На сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США сказано, что в Америке сейчас испытывают эффективность при лечении COVID-19 противомалярийных препаратов хлорохин и гидроксихлорохин, а также противовирусного препарата ремдесивир. Об эффективности хлорохина при COVID-19 ранее заявляли французские и китайские исследователи.

30 марта Верховная Рада разрешила лечить COVID-19 незарегистрированными в Украине препаратами, если они рекомендуются официальными органами ряда стран (в том числе Китая и США). Закон пока не вступил в силу. Один из его соавторов, народный депутат от “Слуги народа” Михаил Радуцкий говорил, что Украина ведет переговоры с другими странами о поставке препаратов от малярии для лечения COVID-19.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 31 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 803 тыс., из них более 172 тыс. выздоровели, а 39 014 человек умерли.

В Украине, по данным Минздрава на утро 31 марта, подтверждено 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 13 человек умерли, восемь выздоровели.