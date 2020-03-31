 

В Грузии запретили продажу алкоголя до окончания режима ЧС

31.03.2020, 17:30, Новости дня

Правительство Грузии запретило продажу алкогольных напитков до окончания режима чрезвычайной ситуации, который введен до 21 апреля в связи с распространением коронавируса.

«На время чрезвычайного положения запрещается функционирование объектов по реализации вина, алкогольных напитков виноградного производства, спиртных напитков и пива», – передает РИА «Новости» текст постановления.

Во всех ресторанах и объектах питания допустимо обслуживание только с доставкой на дом.

Накануне правительство Грузии ввело всеобщий карантин и комендантский час на всей территории страны для предупреждения распространения коронавируса. Во вторник сообщалось, что МВД Грузии установило блок-посты с применением колючей проволоки на въезды в семь крупнейших городов страны.



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