 

Бывшая звезда «Дома-2» Элла Суханова вновь вышла замуж

31.03.2020, 17:30, Разное

Экс-звезда телепроекта «Дом-2» Элла Суханова подтвердила слухи о том, что вышла замуж. Напомним, что на программе у неё начались отношения с Игорем Трегубенко, но их брак впоследствии распался – после этого девушка стала поддерживать свой медийный образ еще сильнее.
В последнее время Суханова неоднократно намекала, что выйдет замуж во второй раз, но имя своего избранника тщательно скрывала. Несколько часов назад она официально заявила о свадьбе, а церемония бракосочетания состоялась несколько дней назад в московском ЗАГСе. Из-за пандемии коронавируса супруги отказались от пышного празднования, но всё равно счастливы.

В целом, их отношения длятся уже второй год: на свадьбу они решили никого не приглашать, кроме фотографа. Само же торжество запланировано на лето, когда карантинные мероприятия должны завершиться. «Нам повезло, что в Москве еще работали ЗАГСы, и церемония прошла торжественно и трогательно», – отметила Суханова в интервью СМИ.



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