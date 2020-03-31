 

Медперсонал больницы в Коммунарке могут отправить на самоизоляцию

31.03.2020, 17:30, Новости дня

Больница в Коммунарке решает, какие меры ввести после заражения главного врача Дениса Проценко коронавирусом, сообщили в эфире телеканала «Россия 24».

«Сейчас выясняются все те, кто контактировал с главврачом. И это все медсестры, это весь медперсонал, это главная медсестра… все те, кто имел доступ в палаты интенсивной терапии. С этими людьми сегодня контактировали и мы. Вот сейчас решается вопрос, как поступать по правильному – уходить на самоизоляцию или сдать тест», – сказала корреспондент «Россия 24», передает «Интерфакс». 

Отмечается, что медперсонал не общался сегодня с Проценко. В эфире также упомянули, что врач работает в «красной зоне», где находятся пациенты поставленным диагнозом коронавирус, а также с подозрением на него. 

Напомним, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом.

По словам Проценко, он «изолировался в своем кабинете», но чувствует себя вполне хорошо. 

«Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело», – отметил он. 

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