Ольга Бузова поддержала Оксану Самойлову , заявившую о разводе с Джиганом

31.03.2020, 17:30, Разное

Ольга Бузова поддержала Оксану Самойлову, которая объявила, что приняла решение развестись с отцом своих 4-х детей Джиганом. Они прожили 10 лет.

Ольга Бузова не понаслышке знает, что такое развод с любимым человеком, а потому одной из первых отреагировала на сообщение о разводе казалось бы дружной семьи: «Девочка наша, пожалуйста держись. Просто знай, что все будет хорошо. Дай Бог вам сил пережить все это… очень, очень грустно, особенно сейчас … в такое время». Ее комментарий под постом модели поддержали сотни людей.

Стоит отметить, что хоть и Самойлова разорвала отношения с супругом, но развестись официально у нее не получится в ближайшее время. В стране сейчас из-за пандемии коронавируса временно не разводят пары. В таком же положении сейчас и Лолита, которая до сих пор в официальном браке со своим последним мужем.