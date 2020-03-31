 

Ольга Бузова поддержала Оксану Самойлову , заявившую о разводе с Джиганом

31.03.2020, 17:30, Разное

Ольга Бузова поддержала Оксану Самойлову, которая объявила, что приняла решение развестись с отцом своих 4-х детей Джиганом. Они прожили 10 лет.
Ольга Бузова не понаслышке знает, что такое развод с любимым человеком, а потому одной из первых отреагировала на сообщение о разводе казалось бы дружной семьи: «Девочка наша, пожалуйста держись. Просто знай, что все будет хорошо. Дай Бог вам сил пережить все это… очень, очень грустно, особенно сейчас … в такое время». Ее комментарий под постом модели поддержали сотни людей.

Стоит отметить, что хоть и Самойлова разорвала отношения с супругом, но развестись официально у нее не получится в ближайшее время. В стране сейчас из-за пандемии коронавируса временно не разводят пары. В таком же положении сейчас и Лолита, которая до сих пор в официальном браке со своим последним мужем.



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