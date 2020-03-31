В Подмосковье выздоровели три пациента с коронавирусом

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31.03.2020, 17:08, Новости дня

В Московской области после выздоровления выписали троих пациентов с ранее выявленным коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«В Подмосковье врачи вылечили от коронавируса еще 3 человек. Все они были выписаны из стационарных отделений больниц Московской области после получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию», – сообщается в Telegram-канале штаба.

По данным штаба, всего в регионе от коронавируса вылечилось 17 человек, зарегистрировано 119 случаев заражения.

За сутки в РФ выявлено 500 случаев коронавируса. Общее число заболевших – 2337 человек. В Москве за сутки зарегистрировано 387 новых случаев коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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