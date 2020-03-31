Эмилия Кларк приглашает фанатов на онлайн-свидание

31.03.2020, 17:05, Разное

Актеры, певцы, бизнесмены и просто неравнодушные селебрити сейчас едины как никогда – каждый из них старается использовать свою популярность и влияние в борьбе с коронавирусом. Многие, как например, основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск, кутюрье Джорджо Армани, бизнесмен Роман Абрамович, футболист Криштиану Роналду, актеры Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс и другие напрямую переводят миллионы долларов медицинской отрасли и благотворительным фондам. Но некоторые знаменитости подходят к делу с фантазией и позитивным настроем. Так, накануне благотворительный онлайн-концерт со звездами первой величины устроил сэр Элтон Джон, а сегодня звезда “Игры престолов” Эмилия Кларк решила собрать средства для своего фонда SameYou также необычным способом. 33-летняя актриса объявила на своей странице в Instagram, что готова пообедать онлайн с 12-ю ее фанатами, и дала старт розыгрышу. Все собранные средства отправятся на счета фонда.

Как бы вы отреагировали на предложение пообедать со мной? Виртуально. 12 счастливчиков смогут присоединиться ко мне по видеосвязи, и мы устроим совместный обед. Мы вместе что-нибудь приготовим, а потом устроимся поудобнее, чтобы поесть и обсудить множество вещей – в том числе как вы себя чувствуете в изоляции, ваши страхи… а также смешные видео и тот факт, что я не умею готовить. Так что это точно будет весело и интересно,

– обратилась Эмилия к 27 миллионам подписчиков через экран. Это удивило и порадовало ее поклонников, так как совсем недавно Кларк публично заявляла, что не любит делать с фанатами даже селфи, а тут – целый разговор с любимой актрисой!

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Публикация от @emilia_clarke30 Мар 2020 в 10:01 PDT

Также Эмилия оставила призыв и под роликом:

Мои дорогие, из самоизоляции я пишу вам с просьбой о помощи! В связи с пугающей и постоянно меняющейся ситуацией с коронавирусом, не могли бы вы помочь мне собрать 250 тысяч фунтов стерлингов? Перейдите по ссылке и помогите обеспечить пациентов после инсульта и иных черепно-мозговых травм всем необходимым. Фонд сейчас также поможет в создании дополнительных больничных коек, необходимых в борьбе с пандемией, в уходе за пациентами. Ваша щедрость поможет реабилитационным клиникам. Это сложная задача, но вы все – очень душевные люди, поэтому я знаю, что вы захотите помочь мне и им! #вместевместевместе

Эмилия Кларк основала фонд SameYou в марте 2019 года после перенесенного инсульта, в том числе двух аневризм мозга и субарахноидального кровоизлияния, и сложной операции. Организация помогает людям, пострадавшим от подобных заболеваний, однако сейчас частично сменила свой профиль и перенаправила часть своих сил на борьбу с коронавирусом.

Эмилия Кларк