 

Володин призвал россиян бережно относиться друг к другу

31.03.2020, 17:03, Разное

Пакет законов, принятый для исполнения озвученных Владимиром Путиным во время телевизионного обращения к гражданам, необходим для того, чтобы более активно бороться с коронавирусом, помогать людям и оказывать поддержку малому и среднему предпринимательству, объяснил Вячеслав Володин. Все инициативы уже направлены на рассмотрение в Совет Федерации.

“Мы приняли изменения в УК, ввели ответственность, которой никогда до этого не было, за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, за распространение вируса”, – рассказал Вячеслав Володин. Он отметил, что если человек идет на этот шаг сознательно, то последует очень серьезное наказание. Спикер нижней палаты парламента выразил надежду, что меры будут носить превентивный характер, а люди во время непростой ситуации с распространением коронавируса в России проявят ответственность.

“Мы надеемся, что до этого не дойдет”, – подчеркнул Володин.

Он напомнил, что ситуация, с которой пришлось столкнуться стране, беспрецедентна. Весь мир борется с новыми для себя вызовами. При этом наказания за распространение ложной информации в других странах уже приняты.

“Иногда слова не только ранят, но и убивают”, – предупредил председатель Госдумы. Он призвал людей бережно относиться друг к другу и делать все, чтобы не навредить другим.



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