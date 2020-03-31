 

Женщина упала на рельсы и умерла в метро Москвы

31.03.2020, 17:03, Разное

Женщина погибла после падения на рельсы на станции “Парк Победы” Московского метрополитена. Инцидент произошел днем 31 марта, сообщает Vse42.ru.

Тело скончавшейся россиянки извлекали в течение получаса. В результате было приостановлено движение поездов на участке Арбатско-Покровской линии от станции “Киевская” до станции”Кунцевская”. В настоящее время линия работает в штатном режиме. 



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