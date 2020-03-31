Роспотребнадзор объявил о создании высокоточного теста для диагностики COVID-19

31.03.2020, 16:55, Разное

Российские ученые создали высокоточный тест для выявления коронавируса нового типа в организме человека. О новой разработке специалистов центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора рассказали в пресс-службе ведомства.

«Проведение исследований на коронавирусную инфекцию большого количества людей поможет эффективно выявлять заболевших на ранних стадиях, а также носителей инфекции, у кого заболевание протекает без симптомов и своевременно изолировать их», — уверены в Роспотребнадзоре.

Эпидемиологи уже провели клинические испытания теста, неделю назад его зарегистрировали. Новый диагностический набор реагентов позволит выявить в организме COVID-19 и дифференцировать его от других родственных вирусов.

По официальным данным в РФ выявили 1836 случаев заражения коронавирусом. После выздоровления из больниц выписались 66 человек, семнадцать пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Симптомы вируса — это все что угодно». Профессор медицины из израильского госпиталя — о том, как договориться со смертью, и почему спасение от пандемии в системе и порядке