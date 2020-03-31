Мнения: Коронакризис проявит лучшие качества россиян

31.03.2020, 16:53, Новости дня

После того как в Москве с понедельника усилили режим самоизоляции, политически озабоченные противники власти подняли крик о нарушении законов, Конституции и чуть не о государственном перевороте – как же так, мэр столицы без президента и правительства вводит такие жесткие меры!

После того как в Москве с понедельника усилили режим самоизоляции, политически озабоченные противники власти подняли крик о нарушении законов, Конституции и чуть не о государственном перевороте – как же так, мэр столицы без президента и правительства вводит такие жесткие меры!

Помешавшиеся на антипутинизме и «борьбе башен» пиарщики, выдающиеся себя за аналитиков, и просто пикейные жилеты тут же принялись раскладывать пасьянсы на то, как Собянин обставил Мишустина, как теперь вырастут «акции мэра», да и вообще «где Путин?». Все это не имело бы никакого значения – если бы на распространяющие подобное телеграмм-каналы не подсела за последние пару лет часть наших политически активных граждан. Рассуждения о перевороте вперемежку со стенаниями о нарушении основополагающих гражданских свобод и пророчествах о предстоящем распаде страны – как такое выдержать ослабленному сидением дома организму? В реальности же Россия, как и весь остальной мир проходит испытание пандемией коронавируса – и имеет все шансы выйти из нее окрепшей, а не ослабленной. Парадокс?

Нет – потому что необходимость борьбы с пандемией укрепит то, что традиционно было основой нашей силы: справедливость, равенство и солидарность, взаимопомощь. Стремление к построению более справедливого общества было главным посылом инициированного Путиным обновления Конституции – начатого тогда, когда очень сложно было представить какого масштаба кризис спровоцирует вырвавшийся из Уханя коронавирус. Сейчас, когда практически весь мир принимает невиданные в новейшей истории меры по борьбе с пандемией, РФ также переходит к ужесточению по сути карантинного режима для немалой части своих граждан.

После того, как были полностью закрыты внешние границы, начинается усиление режима самоизоляции в отдельных регионах – и вслед за Москвой, Московской областью и Санкт-Петербургом к подобным мерам прибегают и другие регионы. Но они действуют не сами по себе – целый комплекс мер был принят федеральной властью, было специальное обращение к гражданам Владимира Путина, а созданный на федеральном уровне штаб по борьбе с коронавирусом координирует действия всех уровней власти.

В понедельник президент снова подробно говорил о главных задачах на ближайшее время – в формате видеоконференции с полпредами, но по сути обращаясь и ко всем гражданам страны.

Путин специально обратил внимание чиновников на то, что сейчас принципиальное значение имеет эффективное взаимодействие местных, региональных и федеральных структур, их слаженная работа в одной логике и на опережение.

Кстати, одной из ключевых поправок в Конституции является как раз выстраивание единой системы власти – с устранением отрыва местного самоуправления от общей вертикали государственной власти. Это в принципе важно для более эффективного управления страной – а в кризисные времена становится в буквальном смысле слова жизненно необходимым.

При этом Путин вовсе не собирается использовать кризис с коронавирусом для какого-то закручивания гаек в управлении страной или ужесточения контроля над гражданами на постоянной основе – наоборот, на фоне других стран видно, что российская власть старается действовать аккуратно. Не вводят чрезвычайное положение с комендантским часом, не закрывают города – а система контроля над передвижением через специальные пропуска может быть введена только на время действия специального режима. Во вторник Госдума рассмотрит законопроект о наделении правительства правом объявлять режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ либо на ее части – и устанавливать обязательные правила поведения в таких режимах.

Это действительно чрезвычайная ситуация – и в ней нужно действовать быстро и сообща. О каком региональном сепаратизме можно говорить в стране, пережившей реальный сепаратизм 90-х (включая две войны) и сделавшей все для построение единой вертикали власти и единого управленческого и правового пространства? Регионы имеют свои полномочия по действиям в нынешних условиях – но и они координируются федеральным центром и его представителями (теми же полпредами президента в федеральных округах) и никто не позволит никому даже играть с намеками на сепаратизм.

Да и нет таких руководителей и элит в наших регионах – вся политика Путина была направлена на сшивание страны и выращивание и продвижение людей, прекрасно осознающих всю опасность сепаратистских игр. Не говоря уже о том, что сама ситуации в РФ принципиально отличается от 90-х – когда регионы зачастую действительно были вынуждены защищаться от распространявшегося из Москвы «вируса»: эпидемии нашествия олиграхов, за бесценок скупавших и захватывавших местные заводы и комбинаты. Сейчас Москва для регионов это не бандит с большой дороги – а руководство, имеющее стратегию развития страны в целом и регионов в частности.

При этом в условиях кризиса, естественно, могут возникать и сбои, и проблемы во взаимодействии между субъектами федерации – в первую очередь в экономической сфере. Именно поэтому Владимир Путин потребовал «полностью исключить любые попытки ограничить товарные потоки между регионами»:

«У нас уже было такое в недалеком прошлом.

Хочу подчеркнуть: наша страна – это одна большая семья. Но и здесь, как говорится, «в семье не без урода».

Поэтому прошу жестко пресекать любые факты спекуляции, монопольного взвинчивания цен».

Президент призвал власти к спокойной, уверенной и надежной работе – которая укрепит доверие граждан, особенно если их будут постоянно объективно информировать о всех принимаемых мерах. Путин назвал это самым лучшим ответом на «всякого рода провокации, дурацкие слухи и злонамеренные домыслы».

А в том, что они будут, сомневаться не приходится – в том числе и потому, что временные карантинные меры будут пытаться выдать за постоянные, представить всё происходящее как следствие заговора власти. Если не в мировом, то хотя в российском масштабе – всех чипируют и заставят сидеть дома. Ну и последствия страшные предрекать – тотальный контроль государства за каждым шагом и действием, войска по периметру городов. Или, наоборот, – бунты мигрантов, развал страны.

Все эти страшилки основаны на ожидании того, что испытание коронавирусом приведет к росту самых негативных качеств как в людях по отдельности, так и в государстве как таковом. Но в реальности испытание кризисом может и должно раскрыть то лучшее, что есть в нашем народе – чувство солидарности, общности, взаимопомощи, стремление к справедливости и равенству. Это не советские и не дореволюционные качества и идеалы – это присущее русским отношение к миру. На коллективном уровне они могут проявляться с той или иной силой – но они неистребимы.

В годы войны они были сильны, как никогда – а после распада СССР были страшно ослаблены. Но в последние десятилетия РФ восстанавливала свою идентичность – потому что люди хотели жить по этим самым вечным ориентирам. Не каждый за себя, что на личном, что на региональном уровне – а все вместе, помогая друг другу. Не богатые и бедные – а честно работающие на общее дело. Не «что выгодно, то и хорошо», а справедливое устройство и перераспределение национального богатства. Коронакризис не изуродует Россию – а укрепит ее лучшие качества.

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