 

Учёные определили подавляющую коронавирус влажность воздуха

31.03.2020, 16:53, Разное

Американские учёные из Yale University в результате исследования, проведённого совместно с коллегами из Цюриха, определили подавляющую коронавирус влажность воздуха. По словам специалистов, при влажности 40-60% аналогичные SARS-CoV-2 вирусы передаются реже, чем при более высокой или низкой.
Авторы проекта проводили эксперименты на лабораторных грызунах, в ходе которых удалось выяснить, что при влажности воздуха около 50% риск заражения вирусами снижался. При этом учёные определили, что самым оптимальным условием для распространения того же коронавируса является сухой воздух низкой температуры. Данное исследование, считают его авторы, позволило определить взаимосвязь между погодными условиями и вероятностью распространения коронавирусной, а также аналогичной ей инфекций.

Опираясь на полученные результаты учёные рекомендуют использовать в офисах и жилье увлажнители воздуха, избегать длительного нахождения в тесных помещениях с плохой вентиляцией, что поможет снизить риск заражения вирусной инфекцией.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03 / Рената Литвинова назвала Земфиру «даром» в интервью Ксении Собчак

21.03 / Redmi K30 Pro получил Super Bluetooth и технологию Multilink для тройного подключения в Сети

06.02 / Канье Уэст поддержал Ким Кардашьян на открытии ее магазина нижнего белья

12.03 / Коронавирус вносит смуту: Елизавета II вернулась к рукопожатиям, а принц Чарльз не может определиться со стилем приветствия

06.02 / Мнение: ФСБ разоряет “западных партнеров”!

13.02 / Мнение: Пособники террористов?

17.02 / Мнение: Осада пензенской пыточной

27.02 / Мнение: Главный путинист республики

17.03 / Александр Малинин из-за госпитализации отменил концерты

20.03 / Рак или коронавирус: Доктор Мясников объяснил, какое заболевание таит большую опасность

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска