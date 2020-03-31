Учёные определили подавляющую коронавирус влажность воздуха

31.03.2020, 16:53, Разное

Американские учёные из Yale University в результате исследования, проведённого совместно с коллегами из Цюриха, определили подавляющую коронавирус влажность воздуха. По словам специалистов, при влажности 40-60% аналогичные SARS-CoV-2 вирусы передаются реже, чем при более высокой или низкой.

Авторы проекта проводили эксперименты на лабораторных грызунах, в ходе которых удалось выяснить, что при влажности воздуха около 50% риск заражения вирусами снижался. При этом учёные определили, что самым оптимальным условием для распространения того же коронавируса является сухой воздух низкой температуры. Данное исследование, считают его авторы, позволило определить взаимосвязь между погодными условиями и вероятностью распространения коронавирусной, а также аналогичной ей инфекций.

Опираясь на полученные результаты учёные рекомендуют использовать в офисах и жилье увлажнители воздуха, избегать длительного нахождения в тесных помещениях с плохой вентиляцией, что поможет снизить риск заражения вирусной инфекцией.