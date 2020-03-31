 

Цены на газ в Европе упали ниже внутрироссийского уровня

31.03.2020, 16:48, Новости дня

Спотовые цены на газ в Европе опустились ниже уровня внутрироссийских цен из-за рекордных остатков газа в подземных хранилищах после очень мягкой зимы и растущих поставок СПГ.

Теперь цена газа в самых западных областях РФ – Ленинградской и Смоленской (59 долларов за 1 тыс. кубометров), увеличенная только на экспортную таможенную пошлину (30%, 84-85 долларов) – превышает котировки на европейских хабах, передает «Интерфакс».

В то же время спотовые цены на газ в Европе падают ниже 80 долларов за 1 тыс. кубометров.

Ранее газета ВЗГЛЯД также писала, что ценовая война в Европе заставляет Газпром идти на серьезные уступки – компания снизила цену на газ для Болгарии на 40%.



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