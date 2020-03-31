В мире: Порошенко взял невидимый реванш у Зеленского

31.03.2020, 16:48, Новости дня

В украинской политике произошло очередное радикальное изменение. А все потому, что пришедшие с помощью Зеленского в политику депутаты фракции «Слуга народа» приняли крайне непопулярное на Украине решение – закон о свободной продаже земли. Для бывшего президента Порошенко это решение оказалось в какой-то мере реваншем за поражение на выборах.

Внеочередное заседание Верховной Рады 30 марта собиралось для того, чтобы принять два закона – о банках (его смысл – сделать невозможным реприватизацию «Приватбанка» бывшим владельцем Игорем Коломойским) и о рынке земли (с 2001 года на Украине действовал мораторий на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения). Оба этих закона нужны для получения кредита от Международного валютного фонда, который, по мысли украинского правительства, должен предотвратить дефолт. Кадровые решения (отставка и назначение двух министров) и несколько законов антиэпидемического характера были к ним прицеплены уже «паровозом» – за компанию.

Оба этих закона непопулярны. В первом не заинтересован Коломойский, который имеет влияние в Верховной Раде и вообще является крайне неприятным политическим противником для любого украинского президента. Второй непопулярен вообще – по социологическим данным, против его принятия возражало более половины граждан Украины. Именно поэтому, уже утром 30 марта было известно, что голосов в поддержку законов нет и их в повестку дня не вносят.

Но уже в течение дня всё было переиграно. В результате, 30 марта было проведено целых три внеочередных заседания, что само по себе беспрецедентно, особенно если учесть, что первое из них продолжалось 37 минут, а второе – 5.

Перед третьим заседанием к депутатам обратился Владимир Зеленский и смог-таки их уговорить – в первом чтении был принят закон о банках, а в целом – закон о земле. Причём был грубейшим образом нарушен регламент, который требует принятия такого решения на пленарном, а не на внеочередном заседании. Не говоря о том, что голосование было проведено вообще не на заседании – оно было назначено на 30 марта, а голосование состоялось уже в 00.42 31-го. Это даёт основание обжаловать решение в Конституционном Суде.

Новая структура Верховной Рады

После парламентских выборов 2019 года в Верховной Раде была сформирована коалиция большинства (формирование такой коалиции – требование Конституции) в составе одной фракции – «Слуга народа». В Раду было избрано 253 представителя этой политической силы, в то время как простое большинство в парламенте – 226 голосов.

Уже на момент замены премьера Гончарука на премьера Шмыгаля (4 марта) из-за противостояния с группой «соросят» во фракции «Слуга народа» возник кризис этой политической силы. Для надёжности была составлена неформальная коалиция с участием двух групп депутатов-мажоритарщиков – «За будущее» (ориентирована на Коломойского) и «Доверие» (кондоминиум нескольких олигархов, ключевым из которых является аграрный магнат Андрей Веревский). Впрочем, тогда это была перестраховка – за Шмыгаля проголосовало 242 депутата от «Слуги народа».

При голосовании за законы, нужные МВФ, возникла новая конфигурация ситуативного большинства:

– «Слуга народа» (198 голосов за банковский закон и 206 – за земельный, т.е., большинство «Слуги народа» рухнуло. Важный момент – в третьем заседании Рады 30 марта не принял участия спикер Дмитрий Разумков, который старается всё делать по регламенту);

– «Европейская солидарность» Петра Порошенко;

– «Голос» Святослава Вакарчука (за которым стоят украинский олигарх Виктор Пинчук, Джордж Сорос и американские демократы);

– «Доверие» Андрея Веревского и других.

Ключевой фигурой, на которую опирается вся эта конструкция, является самый богатый человек Украины Ринат Ахметов. Именно его интересы представляет премьер Шмыгаль и именно ему невыгоден дефолт Украины (в этом случае возникают проблемы с долгами его собственных компаний). А если бы не были приняты эти законы – Украине вполне грозил бы дефолт. Принятие этих законов было условием оказания Украине помощи со стороны МВФ.

Зеленский и Порошенко

Протащив законопроект о рынке земли, Зеленский вовсе не нарушил своих обещаний – он последовательно выступал за эту норму. «Прозрачный рынок земли» – одно из его обещаний, закреплённых в предвыборной программе. Но главное, что решение это непопулярное и избиратели Зеленскому и «Слуге народа» этого не забудут.

Более существенно другое – в свое время за Зеленского голосовали в пику возможному переизбранию на пост президента Петра Порошенко. А тут вдруг Зеленский и Порошенко оказались политическими партнёрами. Для избирателей Зеленского это – самое настоящее предательство.

Сотрудничество Зеленского с Порошенко даёт о себе знать и в других сферах. Например, в вопросах войны и мира Зеленский изначально занимал ту же позицию, что и Порошенко (никакого выполнения Минских соглашений), но в последнее время заметно, что он вообще утратил интерес к мирному процессу. Явным проявление этого стало увольнения с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо – давнего друга президента, который как раз должен был заниматься вопросами налаживания отношений с населением Донбасса. Зеленский обещал пересажать коррумпированных представителей прежней власти, но до Порошенко и так руки не дотянулись.

В общем, для Порошенко это частичный реванш, а для Зеленского – тяжёлое поражение в публичной сфере.

И это при том, что во втором туре выборов 2019 года Зеленский получил 73% голосов, а по данным исследования, проведённого в феврале этого года центром им. Разумкова (Александр Разумков – покойный отец нынешнего спикера), за него собираются голосовать только 40% избирателей. Дальше будет хуже.

P.S.: К вопросу об эпидемии и карантине – никаких акций протеста против принятия земельного закона не было. Украинские националисты боятся коронавируса. Замечательный способ загнать их в стойло. Если бы эпидемии не было, её бы стоило придумать…

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