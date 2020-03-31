Стало известно о запрете слова «коронавирус» в Туркмении

31.03.2020, 16:48, Новости дня

В Туркмении власти запретили гражданам и СМИ использовать слово «коронавирус», утверждают в организации Reporters Without Borders («Репортеры без границ»).

По данным провозащитников, в СМИ запретили употреблять слово «коронавирус», его также исключили из специальной брошюры, созданной для рассылки в больницы, учебные заведения и в другие организации. За нарушение этого правила и за ношение масок на улицах людей могут арестовать, пишет 360tv.

Кроме того, СМИ утверждают, что президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов советует соотечественникам защищаться от вирусов народным средством – дымом гармалы (могильника), которым нужно окуривать помещение.

По официальным данным, в Туркмении нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.