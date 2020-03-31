Врач-инфекционист Тимур Бессараб объяснил, как отличить коронавирус от гриппа и ангины

31.03.2020, 16:30, Разное

Представитель оперштаба по мониторингу и контролю за ситуацией с распространением коронавируса, врач-инфекционист Тимур Бессараб объяснил, как отличить COVID-19 от гриппа и ангины. В первую очередь следует обращать внимание на температуру тела и наличие или отсутствие локальных болевых ощущений.

COVID-19 – вирусная инфекция, для которой не присущи такие симптомы, как першение или боль в горле и отсутствие повышенной температуры. Перечисленные признаки указывают на заражение бактериальной инфекцией, то есть, ангиной, гриппом или ОРВИ. При коронавирусе локальные болевые ощущения, напротив, отсутствуют, а вот температура тела повышается, объясняет инфекционист Тимур Бессараб. Стремительное увеличение количества людей, заражённых коронавирусом, спровоцировано тем, что COVID-19 передаётся воздушно-капельным путём от инфицированного.

По словам врача, коронавирус проникает в клетки организма «особым способом», отличающимся от большинства других вирусов. Это происходит путём подмены белками COVID-19 важных для жизнедеятельности человеческого организма молекул, что делает более сложным распознавание возбудителя иммунной системой. Наибольшая опасность при инфицировании коронавирусом грозит органам дыхания, так как на фоне поражения развивается пневмония.

Инфекционист также напомнил, что при выявлении симптомов заражения COVID-19 в первую очередь нужно самоизолироваться и только после этого обращаться за медицинской помощью. С целью снижения риска инфицирования важно соблюдать правила гигиены, избегать посещения общественных мест, дистанцироваться от чихающих и кашляющих людей.