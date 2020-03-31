 

Врач-инфекционист Тимур Бессараб объяснил, как отличить коронавирус от гриппа и ангины

31.03.2020, 16:30, Разное

Представитель оперштаба по мониторингу и контролю за ситуацией с распространением коронавируса, врач-инфекционист Тимур Бессараб объяснил, как отличить COVID-19 от гриппа и ангины. В первую очередь следует обращать внимание на температуру тела и наличие или отсутствие локальных болевых ощущений.
COVID-19 – вирусная инфекция, для которой не присущи такие симптомы, как першение или боль в горле и отсутствие повышенной температуры. Перечисленные признаки указывают на заражение бактериальной инфекцией, то есть, ангиной, гриппом или ОРВИ. При коронавирусе локальные болевые ощущения, напротив, отсутствуют, а вот температура тела повышается, объясняет инфекционист Тимур Бессараб. Стремительное увеличение количества людей, заражённых коронавирусом, спровоцировано тем, что COVID-19 передаётся воздушно-капельным путём от инфицированного.

По словам врача, коронавирус проникает в клетки организма «особым способом», отличающимся от большинства других вирусов. Это происходит путём подмены белками COVID-19 важных для жизнедеятельности человеческого организма молекул, что делает более сложным распознавание возбудителя иммунной системой. Наибольшая опасность при инфицировании коронавирусом грозит органам дыхания, так как на фоне поражения развивается пневмония.

Инфекционист также напомнил, что при выявлении симптомов заражения COVID-19 в первую очередь нужно самоизолироваться и только после этого обращаться за медицинской помощью. С целью снижения риска инфицирования важно соблюдать правила гигиены, избегать посещения общественных мест, дистанцироваться от чихающих и кашляющих людей.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.03 / Врачи назвали самые распространенные симптомы остеопороза

28.03 / «Меня удивляет всеобщее бесстрашие»: Исаева поразилась пробкам в Москве

20.03 / Мнение: В Крыму ликвидирована ячейка ИГИЛ

04.03 / Процессор Kirin 1020 дебютирует в смартфоне Huawei Mate 40

09.03 / Мнение: 100 дней несвободы

20.03 / Эзотерика: Ежедневные методы психической защиты

06.03 / Мнение: Страхование

08.03 / Как приглашение России приехать в Москву на празднование окончания Второй мировой войны бросает вызов Западу

12.02 / Личное: А такая ли уж дура Джоли?

13.02 / Ученые назвали провоцирующие рак болезни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска