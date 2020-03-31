Песков оценил ситуацию с заражением общавшегося с Путиным главврача Коммунарки

31.03.2020, 16:30, Новости дня

Президент Владимир Путин регулярно тестируется на коронавирус, у него все нормально, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков после сообщений о заражении COVID-2019 главврача Коммунарки Дениса Проценко.

«Он тестируется регулярно. Все нормально», – передает его слова РИА «Новости».

Напомним, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом.

На прошлой неделе он встречался с президентом Владимиром Путиным.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.