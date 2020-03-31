 

Владимир Путин отчитался о доходах за 2019 год

31.03.2020, 16:30, Новости дня

Российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2019 год в установленные законом сроки, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, в соответствии с законом», – цитирует ТАСС Пескова. 

По закону госслужащие должны подать декларации о своих доходах, а также о доходах жен/мужей и несовершеннолетних детей до 1 апреля. 

Ранее Песков сообщил, что все госслужащие своевременно подали декларации в администрацию президента.

В 2018 году, согласно декларации, президент заработал почти 8,65 млн рублей.



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