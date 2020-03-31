 

Екатерина Гордон рассказала о возможном наказании Лещенко за нарушение карантина

31.03.2020, 16:30, Разное

По мнению известного юриста Екатерины Гордон, Льва Лещенко действительно могут наказать за нарушение карантина. Стоит напомнить, что у исполнителя недавно был диагностирован коронавирус, а до этого он посетил светский вечер, на котором присутствовали различные знаменитости.
Таким образом, существует немалая вероятность того, что другие звезды также заражены данным недугом. Кроме того, певец не стал соблюдать карантин после возвращения из-за границы, что противоречит действующему законодательству. В теории, артиста действительно могут привлечь к ответственности, назначив крупный денежный штраф, самая крайняя мера – уголовная ответственность.

Юрист Екатерина Гордон не отрицает подобного сценария, но считает вероятность таких событий невысокой. «Не исключено, что его в конечном счете накажут, но, думаю, не станут, из-за уважения и из-за того, что он продолжает борьбу с болезнью», – отметила она в интервью NewInform.



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