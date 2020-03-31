Шмыгаль считает, что Рада через неделю внесет поправки в госбюджет-2020

31.03.2020, 16:26, Новости дня

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что Верховная Рада через неделю утвердит изменения в государственный бюджет на 2020 год. Об этом он сказал 30 марта в эфире ICTV.

“Надеюсь, даже уверен, он будет проголосован через семь – восемь дней”, – сказал глава правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что представленная в парламенте 30 марта версия правок в бюджет была согласована с народными депутатами. По его мнению, законопроекту не хватило голосов, потому что не все парламентарии успели с ним ознакомиться.

“Мы действительно работали последние пять дней совместно с депутатским корпусом практически в круглосуточном режиме… Но, к сожалению, на заседаниях фракций были не все депутаты, соответственно, они захотели ознакомиться [с проектом] и внести еще какие-то правки. Я уверен, что через семь дней этот закон будет еще лучше”, – сказал Шмыгаль.

Он назвал новую редакцию законопроекта “бюджетом чрезвычайной ситуации”.

“В нем создан фонд для борьбы с коронавирусом. Мы сохранили практически все основные расходы, предложив наполнить этот фонд на сумму 97,1 млрд грн… В этом законе мы фактически срезали много капитальных расходов на правительство и чиновников, параллельно мы незначительно, на 4–30%, сократили отдельные статьи [расходов], которые на время пандемии и карантина, очевидно, не будут использоваться”, – сказал Шмыгаль.

Правительство по итогам года ожидает падения ВВП на 4,8% по сравнению с ростом на 3,7%, который прогнозировался до начала кризиса, отметил премьер. 29 марта он рассказал, что прогноз инфляции ухудшен с 5,8% до 8,7%, безработицы – с 8,1% до 9,4%. Среднегодовой курс гривны к доллару ожидается на уровне 29,5 грн/$ (Минфин рассчитывал проект госбюджета на 2020 год по курсу 27 грн/$).

“Это прогнозируемый сценарий. Я не могу его назвать ни оптимистическим, ни пессимистическим. Это расчет, на котором мы базировали наш бюджет”, – резюмировал Шмыгаль.

Верховная Рада рассматривала законопроект с поправками в госбюджет-2020 на внеочередном заседании 30 марта. Для его принятия не хватило три голоса.

Законопроект предусматривает, что доходы госбюджета в 2020 году уменьшатся с 1,096 трлн грн до 972,6 млрд грн, а расходы увеличатся с 1,184 трлн грн до 1,263 трлн грн.