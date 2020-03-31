“Когда вам говорят: “Останьтесь дома”, это значит останьтесь дома!” Кличко-младший обратился к украинцам

31.03.2020, 16:26, Новости дня

Украинский боксер Владимир Кличко записал из США обращение к украинцам с призывом соблюдать карантин во время пандемии коронавируса. Видеообращение его было обнародовано сегодня во время пресс-конференции его брата – мэра Киева Виталия Кличко. Видео транслировал YouTube-канал Киевской городской государственной администрации.

На видео смотреть с 7.26 минуты.

“В нынешнем кризисе и вызове, через который проходит весь мир, главный принцип: если ты дома, значит, защищен. И я не преувеличиваю! Улетев до всплеска пандемии, я сегодня далеко от Украины. И вынужден пока оставаться здесь. Но я мысленно с вами – на родине. Сегодня сложная ситуация во всем мире, а особенно в США. Вирус распространяется и бушует с огромной прогрессией, приняты строгие ограничительные меры. Много заболевших, и, увы, много умерших. Их количество растет каждый день”, – отметил боксер.

По его словам, даже в США не хватает масок, средств защиты и мест в больницах. Поэтому для зараженных коронавирусом в нью-йоркском Центральном парке развернули полевой госпиталь.

“Я не хочу, чтобы Украину беда коснулась в таком масштабе. И первое, что нужно делать – соблюдать меры предосторожности и ограничений. Я знаю, что мэр Киева сегодня делает все, чтобы город не был охвачен вирусом. Помогите ему. Помогите ему защитить вас, защитить город. И, поверьте, когда вам говорят: “Останьтесь дома”, это значит останьтесь дома! Иначе масштабы трагедии, которая разворачивается, будут катастрофическими. Берегите себя! Оставайтесь дома. Поверьте, никакая встреча не стоит того, чтобы быть брошенными на весы жизни. Будьте здоровы”, – добавил Кличко-младший.

ВИДЕОВидео: Київська міська державна адміністрація / YouTube

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 31 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 788 тыс., из них более 166 тыс. выздоровели, а 37 878 человек умерли.

В Украине, по данным Минздрава на утро 31 марта, подтвердилось 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 13 человек умерли, восемь – выздоровели.

По состоянию на 31 марта, общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве увеличилось до 107, за последние сутки в городе было зарегистрировано пять новых больных, сообщил мэр Виталий Кличко.