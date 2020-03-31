Ермак: Мы никогда не вели переговоры с “ДНР” и “ЛНР” и не будем

31.03.2020, 16:26, Новости дня

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что нынешнее руководство государства никогда не будет вести переговоры с боевиками “ДНР” и “ЛНР”. Об этом он сказал на брифинге 31 марта, комментируя идею создания консультативного совета в рамках минской группы, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Хочу напомнить, что наша позиция является неизменной (я всегда ее повторяю, но, к сожалению, есть некоторые силы, некоторые люди, которые почему-то приписывают нам то, чего не существует): мы никогда не вели переговоры ни с так называемыми “ДНР” и “ЛНР”, ни с террористами, ни с сепаратистами. И не будем их вести”, – сказал Ермак.

В то же время, подчеркнул он, в Минских соглашениях об урегулировании конфликта на Донбассе Украина взяла на себя обязательство согласовать некоторые законодательные акты с представителями оккупированных территорий Донбасса.

“Хочу напомнить, что в Минских договоренностях присутствуют подписи представителей “ДНР” и “ЛНР”. Кроме того, в договоренностях есть условия, по которым Украина должна согласовать некоторые законодательные акты с представителями [оккупированных] территорий. Все пять лет, которые проходит процесс в Минске, на этих переговорах присутствуют представители “ДНР” и “ЛНР”. Они не являются участниками трехсторонней контактной группы [по урегулированию конфликта на Донбассе] и при нашей каденции никогда ими не станут (в ТКГ входят Украина, Россия и ОБСЕ. – “ГОРДОН”)”, – заверил Ермак.

По его словам, украинская власть готова вести переговоры только с теми с жителями оккупированных территорий, которые не были участниками боевых действий.

“Наша позиция является очень принципиальной: мы готовы сегодня говорить с нашими гражданами, которые временно проживают на оккупированных территориях, которые не являются участниками войны на Донбассе, на которых нет крови наших героев и наших бойцов. И эта позиция никогда не менялась”, – заявил руководитель Офиса президента.

Он подчеркнул, что главная идея создания консультативного совета (иногда во время брифинга Ермак называл его координационным) – предоставить слово представителям Донбасса, которые живут как на подконтрольной, так и на не подконтрольной правительству территории.

“Мы хотели прекратить монополию на представительство отдельных районов Донбасса [в минской группе] представителями “ДНР” и “ЛНР”. И эта платформа (мы нашли ей рабочее название – координационный совет) является реализацией этой идеи”, – сказал Ермак.

Идею консультативного совета еще должны утвердить Германия, Франция и ОБСЕ. Консультации дальше продолжаются, подчеркнул глава Офиса президента.

Он сказал, что рад реакции общества на идею создания консультативного совета.

“Я действительно рад, что у нас такое общество, которое так реагирует и так внимательно следит за происходящим… Люди сегодня являются гарантией того, что все, что будет делать власть, будет делаться эффективно”, – подчеркнул Ермак и добавил, что власти готовы разъяснять свою позицию, если у общества возникают вопросы.

11 марта 2020 года в Минске ТКГ договорилась о создании так называемого консультативного совета. После заседания украинская сторона не уточнила, чем именно он будет заниматься, но РФ и боевики “ДНР” и “ЛНР” завили о “площадке для прямого диалога” между “сторонами конфликта”.

13 марта издание ZN.UA опубликовало документ о создании совета. В него должны войти по 10 представителей от Украины и ОРДЛО с правом решающего голоса, а также по одному представителю от ОБСЕ, Германии, Франции и России с правом совещательного голоса. По мнению журналистов издания, решение о создании этого органа “фиксирует субъектность ОРДЛО”, а боевики получат право голоса наравне с Украиной, тогда как Россия получит статус наблюдателя наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

После критики идеи создания совета в СМИ и соцсетях Ермак заверил, что это не шаг к официальному признанию оккупационных властей не подконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей. По его словам, совет будет рассматривать вопросы из пакета Минских договоренностей и давать рекомендации, “которые могут быть использованы или не использованы в работе политической подгруппы”.

В интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что создание консультативного совета не является “зрадою” и может принести пользу Украине. Он добавил, что к мирному процессу со стороны ОРДЛО следует привлечь не только жителей неподконтрольных территорий, но и временно перемещенных лиц.