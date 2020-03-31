Саудовская Аравия говорит, что нет никаких переговоров о новом соглашении по нефти, Москва намекает на расширенное соглашение ОПЕК+

31.03.2020, 16:24, Разное

Катя Голубкова, Рания Эль гамаль и Алекс Лоулер, “Рейтер”

Архивная фотография: Эмблема ОПЕК у штаб-квартиры Организации стран-экспортеров нефти

МОСКВА/ДУБАЙ/ЛОНДОН (“Рейтер”) – Саудовская Аравия сказала в пятницу, что она не ведет переговоры с Россией о приведении в равновесие нефтяных рынков, несмотря на растущее давление из Вашингтона прекратить обвал цен в условиях пандемии коронавируса и попытки Москвы устранить разрыв с фактическим лидером ОПЕК.

Трехлетнее соглашение о поставках между Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и другими производителями, включая Россию, развалилось в этом месяце после того, как Москва отказалась поддержать план Рияда о более существенных сокращениях добычи нефти, побудив Саудовскую Аравию пообещать повысить добычу до исторического максимума.

Возникшее в результате этого увеличение поставок совпало с падающим спросом, так как правительства стран мира вводят национальные карантины, чтобы замедлить распространение коронавируса. Эта двойная атака на цены понизила цену на нефть сорта “Брент” до минимального значения за 17 лет – менее 25 долларов за баррель и ударила по прибыли нефтяных производителей.

“Между министрами энергетики Саудовской Аравии и РФ не происходит контактов по поводу увеличения числа стран ОПЕК+, также нет дискуссии о совместной договоренности, чтобы привести в равновесие нефтяные рынки”, – сказал чиновник из министерства энергетики Саудовской Аравии, имея ввиду более широкую группу нефтяных производителей.

Этот комментарий сделан после того, как высокопоставленный российский чиновник сказал в пятницу, что большее число нефтяных производителей могли бы сотрудничать с ОПЕК и Россией, с косвенным намеком на Соединенные Штаты, крупнейшего производителя в мире, который никогда не сокращал добычу нефти.

“Необходимы совместные действия стран, чтобы восстановить (мировую) экономику … Они (совместные действия) также возможны в рамках сделки ОПЕК+”, – сказал Кирилл Дмитриев, глава суверенного фонда России.

Дмитриев и министр энергетики Александр Новак были ведущими российскими переговорщиками по предыдущему соглашению ОПЕК, срок действия которого заканчивается официально 31 марта. Дмитриев отказался сказать, какие страны могут быть включены в новую сделку.

Сделка между ОПЕК и Россией распалась после того, как Москва отказалась поддержать еще большее сокращение добычи нефти, утверждая, что слишком рано оценивать воздействие пандемии.

Чиновники и руководители нефтяных компаний в РФ разошлись во мнениях относительно необходимости сокращения добычи нефти, Дмитриев и Новак поддерживали сотрудничество, а глава кремлевской крупной нефтяной компании “Роснефть” Игорь Сечин критиковал сокращение добычи как предоставление спасительной помощи менее конкрентноспособной сланцевой индустрии США. Президент Владимир Путин мало высказывался с тех пор, как распалась сделка ОПЕК+.

“Экономическая война”

Идея о сотрудничестве Вашингтона с ОПЕК долгое время считалась невозможной, в том числе из-за антимонопольного законодательства США. Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал возмущение картелем, так как его действия ведут к более высоким ценам на заправках.

Однако последние шаги Саудовской Аравии поставили Вашингтон в трудное положение – ее борьба за долю на рынке привела к очень низким ценам, но также подорвала американскую сланцевую индустрию, у которой намного более высокие затраты, чем у саудовской или российской нефти.

Администрация США сталкивается с многочисленными призывами спасти сланцевую индустрию с высокой долей заемных средств, которая набрала займов на триллионы долларов, чтобы позволить стране стать крупным экспортером нефти и газа, несмотря на зачастую неконкурентоспособные затраты.

Группа из шести американских сенаторов написала письмо госсекретарю Майку Помпео на этой неделе, заявив, что Саудовская Аравия и РФ “вступили в экономическую войну против Соединенных Штатов” и угрожают “энергетическому доминированию” США.

Они потребовали от Саудовской Аравии выйти из ОПЕК, изменить ее политику высокой производительности, начать сотрудничество с США по стратегическим энергетическим проектам или же столкнуться с последствиями.

“Начиная с тарифов и других торговых ограничений и заканчивая расследованиями, защитными мерами, санкциями и многим другим – американский народ не без защиты”, – написали в письме сенаторы, включая Джона Ховена от Северной Дакоты и Лайзу Мурковски от Аляски.

Два других сенатора из нефтедобывающих штатов предложили законопроект в пятницу, который выведет вооруженные силы США из королевства.

Трамп на прошлой неделе сказал, что он вмешается в ценовую войну между Саудовской Аравией и Россией в подходящий момент.

Министр энергетики США Дэн Бруйетт, тем временем, сказал телеканалу “Блумберг” в понедельник, что создание американо-саудовского нефтяного альянса является одной из “многих, многих идей”, выдвигаемых американскими высшими должностными лицами.

Глава Международного энергетического агентства, консультирующего Соединенные Штаты и другие промышленно развитые страны, также призвал в четверг Саудовскую Аравию помочь стабилизировать рынок.

Алжир, который председательствует в ОПЕК в настоящее время, призвал провести встречу Комиссии по экономическим вопросам группы не позднее 10 апреля, чтобы обсудить условия на нефтяном рынке.

(Дополнительное сообщение – Мария Цветкова, Глеб Столяров, Олеся Астахова и Владимир Солдаткин в Москве; редактирование – Дэвид Гудман, Кирстен Донован и Том Браун)