 

Зажигательную вечеринку устроил ночной клуб в Сургуте во время режима самоизоляции

31.03.2020, 16:24, Новости дня

Информация дошла до мэра города, и Вадим Шувалов предупредил и владельца ночного заведения, и посетителей об ответственности.

Несмотря на режим самоизоляции в Сургуте, молодежь накануне собралась за вечеринку в ночном клубе «Марс». Возмущенные горожане тут же сообщили мэру Сургута Вадиму Шувалову об этом, и он решил поднять вопрос на своей странице в Instagram.  

Глава Сургута назвал это глупостью и инфантильностью, с которой он давно не сталкивался. Желание владельца клуба даже в такое сложное время заработать понятно, а вот, о чем думают горожане, идя «прямиком в толпу», недоумевает недоумевает Шувалов.

«Наши врачи буквально живут на работе, чтобы не допустить распространения коронавируса в Сургуте. А из-за таких вот весельчаков их усилия сводятся к нулю», – подчеркнул мэр.

Шувалов предупредил руководство «Марса», что подобное наплевательское отношение к клиентам обязательно скажется на репутации заведения.

«Прямо как в детском саду», сокрушается по поводу поведения жителей Сургута мэр.

К сожалению, глупость, безответственность и инфантильность в столь сложное испытание проявили не только веселящаяся в клубе молодежь. Люди, которые по долгу службы должны стать примером для всех, ведут себя порой безответственно. К примеру, главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова вышла на работу, не отсидев рекомендованные Минздравом 2 недели дома после посещения европейских стран.  



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