Главврач Коммунарки рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом

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31.03.2020, 16:16, Новости дня

Главный врач больницы в Коммунарке, где лечат больных с COVID-2019, Денис Проценко рассказал, что действительно заразился коронавирусом и «изолировался в своем кабинете».

«Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело», – написал он в своем Facebook.

Ранее о заражении Проценко коронавирусом сообщили на «России 24».

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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