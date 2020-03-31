 

Матвиенко предложила временно разрешить производство масок без лицензии

31.03.2020, 16:16, Новости дня

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила на период пандемии коронавируса разрешить производство медицинских масок и дезинфицирующих средств без лицензии.

«Для того чтобы производить маски, нужно иметь лицензию. Послушайте, дома можно взять марли, всем из пяти слоев марли нашить повязки, ФСИН загрузить, другие возможные структуры. Можно на этот период оперативно принять решение и снять [требование] о необходимости лицензии на самое необходимое, что должно производиться?» – цитирует ТАСС Матвиенко.

Она добавила, что парфюмерные предприятия, например, могли бы производить дезинфицирующие средства, «но у них нет разрешения работать с этиловым спиртом». 

Ранее Роспотребнадзор рассказал об обработке многоразовых масок. 

Напомним, что российские швейные предприятия приступили к производству многоразовых масок. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, производители одноразовых масок работают на полную мощность.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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