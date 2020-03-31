«Атомэнергомаш» отгрузил оборудование для завода по переработке отходов в Великобритании

31.03.2020, 16:16, Новости дня

ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – АО «Атомэнергомаш») завершил изготовление и отгрузил первую партию оборудования для завода по термической переработке отходов в энергию Riverside в Великобритании.

Предприятие изготавливает комплект пароперегревателей для паровых котлов завода Riverside в соответствии с контрактом, который был подписан с Hitachi Zosen Inova (HZI) в начале года. Пароперегреватели заменят аналогичное оборудование в рамках модернизации завода. Полностью поставка должна быть осуществлена в 2020 году. Это первое российское оборудование, которое изготавливается для зарубежного завода по термической переработке отходов по проекту Hitachi Zosen Inova, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

«Совместно с HZI мы производим оборудование для всех заводов, строящихся компанией «РТ-Инвест» в РФ на текущий момент. Вместе с заказчиком и технологическим партнером мы провели очень большую предварительную работу. В результате линия производства, созданная на «ЗиО-Подольск», соответствует как российским, так и всем международным техническим нормам. Все оборудование изготавливается в одном производственном комплексе и независимо от страны поставки, имеет одинаковые характеристики по качеству, надежности и экологичности», – отметил генеральный директор АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов.

«ЗиО-Подольск» выступает производителем и комплектным поставщиком оборудования силового острова для заводов по переработке отходов в энергию, которые строятся АО «РТ-Инвест» в РФ по технологии HZI. В 2019 году завершено изготовление оборудования для первого завода – в Воскресенском районе Московской области вблизи деревни Свистягино.

В апреле 2019 год ПАО «ЗиО-Подольск» и HZI подписали консорциальное соглашение, предусматривающее сотрудничество в сфере строительства заводов по переработке отходов в энергию. Стороны договорились образовать консорциум с целью подачи совместных предложений на выполнение работ, включающих инжиниринг, производство оборудования и услуги для электромеханических технологических систем заводов по переработке отходов в энергию.

Завод по переработке отходов в энергию Riverside – один из референтных проектов компании Hitachi Zosen Inova в Великобритании. Объект сооружен на условиях «под ключ» и введен в эксплуатацию в 2010 году.