Скандалы: Особенности переходного периода «Ведомостей»

31.03.2020, 16:10, Разное

Журналисты издания потребовали от акционеров сменить и.о. главного редактора

Журналисты «Ведомостей» написали письмо покупателям издания с требованием сменить недавно назначенного и.о. главного редактора Андрея Шмарова. Вместо него они предлагают назначить издателя партнерских проектов «Ведомостей», бывшую журналистку газеты Анфису Воронину. Письмо покупателям «Ведомостей» Константину Зятькову и Алексею Голубовичу написали 29 марта шеф-редактор «Ведомостей» Дмитрий Симаков и четыре заместителя главного редактора — Александр Губский, Борис Сафронов, Филипп Стеркин и Кирилл Харатьян.

Письмо акционерам

Назначенные 23 марта и.о. главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров и редакционным директором Юрий Кацман в письме названы «людьми, чуждыми журналистским принципам и корпоративной культуре издания». Они дестабилизировали коллектив и шокировали ньюсмейкеров и рекламодателей, журналисты «Ведомостей» начинают увольняться, а платные подписчики — просят вернуть им деньги, пишут авторы письма. Чтобы уберечь «Ведомости» от потери ключевого актива — действующих сотрудников — и «последующей деградации», остались считанные дни, добавляют они.

Единственным выходом авторы письма называют немедленное назначение новым и.о. главного редактора вместо Шмарова человека из «Ведомостей». В качестве кандидата они предлагают издателя партнерских проектов «Ведомостей» Анфису Воронину. Воронина работала в «Ведомостях» с 2002 по 2014 годы (последняя должность — редактор отдела потребительского рынка), затем два года проработала заместителем главного редактора журнала РБК, а в 2016 году вернулась в «Ведомости», чтобы возглавить редакцию коммерческих партнерских проектов «Ведомости&».

Кандидатуру редакционного директора Юрия Кацмана редакторы «Ведомостей» также считают «неприемлемой», а саму должность — избыточной в нынешней экономической ситуации. Кроме того, они настаивают на сохранении на посту генерального директора издающего «Ведомости» ООО «Бизнес ньюс медиа» Глеба Прозорова.

«После того как сделка будет закрыта и сформирован новый совет директоров, новые владельцы смогут спокойно выбрать, а совет директоров утвердить нового главного редактора», — говорится в письме.

Алексей Голубович в разговоре с The Bell отказался от комментариев. В ответе журналистам на письмо о смене и.о. главного редактора (есть у The Bell) Голубович написал, что сделка по приобретению актива не завершена, нет даже независимой оценки, а вопрос о назначении главного редактора должен решать совет директоров. Сформировать его могут только акционеры, которыми ни он, ни Зятьков пока не являются, пишет Голубович.

Двое авторов письма, Александр Губский и Филипп Стеркин, подтвердили The Bell факт его подписания и содержание. По словам Губского, они получили ответ от Голубовича, после чего поздно вечером 30 марта копия письма была отправлена Демьяну Кудрявцеву — ответа пока нет. Телефон Кудрявцева был недоступен, на сообщения в мессенджере на момент публикации статьи он не ответил. Ранее Кудрявцев заявлял, что давно продал долю в «Ведомостях», но эта сделка была формальностью.

Анфиса Воронина подтвердила, что авторы письма обсуждали с ней ее кандидатуру как часть договоренности, предполагающей сохранение коммерческого менеджмента издания во главе с Глебом Прозоровым.

Бывший главный редактор «Ведомостей» Илья Булавинов (до 23 апреля передает дела в должности заместителя главного редактора) и шеф-редактор сайта «Ведомостей» Максим Товкайло (работает до 15 мая) не подписали письмо. Булавинов отказался от комментариев. Товкайло сказал The Bell, что не подписал письмо, так как узнал о его содержании постфактум, а авторы о письме его не предупредили, что Товкайло назвал некрасивым. С тезисами письма он частично согласен, но так как покидает редакцию, не считает возможным вмешиваться в конфликт остающихся сотрудников с и.о. главреда.

Андрей Шмаров в ответ на звонок The Bell сказал, что встречается с журналистами, а письмо комментировать не стал, отметив, что его не видел.

Конфликт с редакцией

Бывший редактор «Коммерсанта», один и основателей журнала «Эксперт» и агентства «Эксперт РА», издатель проекта «Сноб» Андрей Шмаров был назначен и.о. главного редактора «Ведомостей» 24 марта — уже через неделю после объявления о том, что акционеры издания Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур договорились о его продаже сыну экс-владельца «Аргументов и фактов», издателю газеты «Наша Версия» Николаю Зятькову и основателю инвесткомпании Arbat Capital Алексею Голубовичу.

В свой первый рабочий день Шмаров на встрече с коллективом «Ведомостей» заявил журналистам, что не читает «Ведомости» после того, как нашел ошибки в двух статьях, ничего не знает о своде редакционных правил «Догма» (на российском рынке он считается эталонным), отдельно отметил, что ему не нравится в «Ведомостях» раздел «Мнения» с колонками Константина Сонина и Сергея Гуриева, и не стал давать отрицательного ответа на вопрос о том, считает ли он возможным вмешательство акционеров в редакционную политику.

«Открытые медиа» в тот же день спросили Шмарова о слухах о том, что в его назначении принимал участие пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. «Шмаров не исключил такой возможности и отметил: “Мы с Леонтьевым знакомы десятки лет, наверное”. <…> Я много с кем общаюсь. Это целая плеяда умнейших, ярких людей, которые один другого затмевает», — написало издание. Двое источников The Bell, знакомых с ситуацией в редакции, также считают, что Леонтьев имел отношение к назначению Шмарова.

Николай Зятьков говорил «Ведомостям», что кандидатуру Шмарова предложил Алексей Голубович. Голубович этот вопрос комментировать отказался.

Во вторник, 31 марта сотрудники «Ведомостей» обратили внимание The Bell на странную смену заголовков в статье на сайте издания о венесуэльских активах «Роснефти». Первоначально статья была опубликована под названием «Государство формально может потерять контрольный пакет в «Роснефти»», затем заголовок сменился на прямо противоположный по смыслу («Государство в результате сложной сделки сохранит контрольный пакет в «Роснефти»»), а потом был вновь исправлен на первоначальный. Вариант, где государство сохраняло контрольный пакет «Роснефти», поставил лично новый и.о. главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров, рассказал The Bell источник в редакции. «Просто взял и переписал, научившись пользоваться админкой, грубейшее нарушение редакционных стандартов», — говорит собеседник The Bell. Обнаружив это, один из редакторов вернул на сайт прежний заголовок.

Своим отношением к стандартам журналистики и «Ведомостей», общением с редакцией, поведением Шмаров доказал, что является носителем иной журналисткой и корпоративной культуры, говорит Стеркин. Многие сотрудники издания могут покинуть его, подтвердил он.

«Я осваиваюсь в культуре различных аспектов работы «Ведомостей», моя личная культура складывалась в других изданиях, где к этому относились по-другому, заголовки — это чисто техническая вещь, — сказал The Bell сегодня днем Шмаров. — Например, у «Ведомостей» — разные инструкции по поводу заголовков — в газете и на сайте: в «Догме» один подход, а по инструкции для сайта — другой, вот я и тренируюсь. «Роснефть» здесь ни при чем». Шеф-редактор сайта «Ведомостей» Максим Товкайло сказал The Bell, что в конфликт в редакции не вмешивается, «н и править заголовки на сайте на прямо противоложные до 15 мая не позволит».

Петр Мироненко, Ирина Малкова