Ермак назвал главное условие проведения следующего нормандского саммита

31.03.2020, 16:09, Новости дня

Главным условием проведения саммита “Нормандской четверки” является выполнение всех достигнутых в 2019 году лидерами Украины, России, Германии и Франции договоренностей. Об этом на брифинге 31 марта рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Украина делает все, чтобы выполнить эти договоренности, подчеркнул он.

“Но, к сожалению, не все зависит от нас. Есть вопросы, по которым со своей стороны мы сделали все. Но, к сожалению, вторая сторона не так [как мы] придерживается обязательств, о которых договорились в Париже. Первое и главное условие – выполнение перечня всего, что было [обсуждено] в Париже. В первую очередь это прекращение огня, который, к сожалению, продолжается”, – сказал Ермак.

Он подчеркнул, что Украина стремится к установлению мира, но всегда будет отвечать на атаки.

“Украинская сторона всегда повторяет: если на нас кто-то нападет, если кто-то стреляет по нашим бойцам, по нашей армии, она готова и дает каждый раз отпор. Но это не останавливает и не остановит наше стремление к миру и выполнению тех договоренностей, которые сегодня существуют, в первую очередь Минских соглашений”, – сказал руководитель Офиса президента Украины.

Минские соглашения, по его словам, являются единственной площадкой для продолжения переговоров.

Ермак не ответил на вопрос, когда саммит “Нормандской четверки” может состояться.

Последние переговоры лидеров “Нормандской четверки” – Украины, России, Германии и Франции – состоялись в Париже 9 декабря 2019 года.

В итоговом коммюнике указано, что стороны, в частности, договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Ни одно из этих условий пока не выполнено.

Стороны анонсировали новую встречу через четыре месяца, но источники “Европейской правды” в Германии сообщили, что в апреле она не состоится.

На 12 марта была запланирована встреча политических советников лидеров “Нормандской четверки”, ее перенесли из-за пандемии коронавируса.