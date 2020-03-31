6 апреля стартует проект “Всеукраинская школа онлайн”. Где смотреть уроки?

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31.03.2020, 16:09, Новости дня

6 апреля для школьников с пятого по 11-й класс стартует “Всеукраинская школа онлайн”. Запуск образовательного проекта в Facebook анонсировал президент Украины Владимир Зеленский.

“Наша задача как государства – обеспечить каждому ребенку свободный доступ к знаниям. С этой целью в понедельник, 6 апреля, стартует проект “Всеукраинская школа онлайн”, – отметил глава государства.

На время карантина 40 киевских педагогов станут учителями для всей Украины. Помогать им будут украинские спортсмены, актеры и музыканты. Школьники смогут дистанционно изучать 11 предметов: украинский язык, украинскую литературу, историю Украины, всемирную историю, английский язык, физику, алгебру, геометрию, географию, химию и биологию.

Уроки будут транслировать украинские телеканалы каждое утро в 10.00 с понедельника по пятницу:

пятый класс – “ПлюсПлюс” и “112 Украина”;
шестой класс – ZOOM и NewsOne;
седьмой класс – ZIK;
восьмой класс – “Индиго” и УНІАН;
девятый класс – “Рада” и “UA:Культура”;
10-й класс – “UA:Перший”;
11-й класс – М1.

Также видеоуроки можно будет ежедневно просматривать на официальной странице Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

С 12 марта из-за распространения коронавирусной инфекции Кабинет Министров Украины ввел карантин по всей стране. Он действует до 24 апреля.

В Украине, по данным Минздрава на утро 31 марта, подтвердилось 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 13 человек умерли, восемь выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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