 

«Надежда»: Представитель Лещенко просит присоединиться к флешмобу в поддержку певца

31.03.2020, 16:09, Разное

Представитель Льва Лещенко выступил с инициативой присоединиться к флешмоб-поддержке знаменитого певца, инфицированного коронавирусом. Андрей Гайдель обратился с данным призывом к его поклонникам в Instagram.
Директор культурного фонда считает, что в такое тяжелое время велика роль моральной помощи артисту и его супруге Ирине Лещенко. Он просит всех записать на видео песню «Надежда». В сопровождении хэштега «ЛевНадежда» можно отправить «свои лучики» Льву и Ирине Лещенко на официальный сайт певца.

23 марта стало известно, что 78-летний исполнитель вынужден был обратиться в клинику в Коммунарке с подозрением на воспаление легких. О состоянии здоровья своего друга сообщает Владимир Винокур. Вместе со всей страной он переживает за здоровье Льва Валерьяновича и его супруги и призывает надеяться на лучшее.



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